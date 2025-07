Exercício físico é aliado no tratamento do transtorno bipolar

Fazer atividade física com frequência traz mais do que vantagens ao corpo: pode ser um apoio importante em tratamentos de questões mentais, a exemplo do transtorno bipolar. Segundo o profissional de educação física e preparador físico do Programa de Tratamento do Transtorno Bipolar da Holiste Psiquiatria, Vitor Bressy, o exercício auxilia diretamente no controle do humor, impulsionando a produção de substâncias como serotonina, dopamina e endorfina - elementos que beneficiam o sono, a memória, o raciocínio, o estresse e o bem-estar.



“O corpo em movimento afeta várias funções do cérebro. Em uma terapia que envolve várias áreas, ele é uma ferramenta que soma muito à saúde mental”, explica o especialista.





Vitor informa que não existe um tipo de exercício perfeito que sirva para todos os que possuem bipolaridade. O exercício deve ser escolhido conforme o que a pessoa gosta e com suas condições físicas, para que ela siga praticando. “É muito importante ajustar o exercício ao que cada um pode fazer, principalmente quando a doença é mais forte”, explica.

Nas fases de depressão, os exercícios ajudam a aumentar os níveis de neurotransmissores, que refletem na falta de vontade e tristeza. Já nas fases de mania, podem ajudar a criar uma rotina, auxiliando a controlar os impulsos. Mas é preciso ter cuidado. “Na mania, exercícios muito pesados e longos podem aumentar a alegria exagerada e a superar, e não são recomendados”, alerta o educador físico.

É sempre bom ter a orientação de profissionais de saúde mental e física, para que o cuidado seja completo e adequado a cada pessoa com transtorno bipolar. “O exercício não é apenas uma atividade física, é também uma forma de terapia que pode mudar como uma pessoa lida com o que tem”, reforça.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia