O transtorno bipolar é uma condição mental caracterizada por mudanças extremas de humor, que vão desde episódios de alta energia e euforia até episódios de depressão profunda. Normalmente associado a adultos, ele também pode se manifestar na infância, embora de maneira menos comum, por isso, reconhecer os sinais o quanto antes é essencial para garantir um diagnóstico e intervenção adequados, permitindo que a criança receba o suporte necessário para lidar com a condição e alcançar seu pleno potencial.

Segundo Mara Duarte, neuropedagoga, psicopedagoga, psicomotricista e diretora do Grupo Rhema, nas crianças, o transtorno bipolar pode se manifestar de maneira um pouco diferente do que nos adultos, tornando o diagnóstico mais desafiador. “Identificar os sinais precoces do transtorno bipolar na infância é crucial para fornecer apoio adequado e intervenção precoce. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem ajudar a estabilizar o humor da criança, reduzir o risco de episódios futuros e melhorar sua qualidade de vida geral”.

A orientação da neuropedagoga para quem suspeitar que o filho possa estar apresentando sinais de transtorno bipolar é procurar ajuda profissional. “Um psiquiatra infantil ou um psicólogo especializado em saúde mental infantil pode avaliar os sintomas da criança e recomendar o tratamento mais adequado, que pode incluir terapia cognitivo-comportamental, medicamentos estabilizadores de humor e apoio familiar”, afirma.





Confira sete sinais do transtorno bipolar na infância