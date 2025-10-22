Como introduzir um novo pet na família sem estresse?

A chegada de um novo pet à família é um momento especial, cheio de expectativas e carinho. No entanto, o período de adaptação pode ser desafiador, especialmente quando já há outro animal em casa. Para garantir uma convivência tranquila desde o início, é essencial respeitar o tempo de cada pet e aplicar estratégias simples, porém eficazes.



“Introduzir um novo animal em casa requer planejamento, paciência e observação. Quando respeitamos o tempo e limites de cada pet, criamos um ambiente seguro e confortável para todos”, explica Marina Tiba, médica-veterinária e gerente de produto da Unidade de Animais de Companhia da Ceva Saúde Animal.





Primeiros encontros: sem pressa, sem pressão



Ao apresentar um novo cão ou gato à família, o ideal é que o primeiro contato com os animais residentes seja gradual. “É um erro comum forçar a interação nos primeiros minutos. O melhor é dar ao novo pet um espaço exclusivo inicialmente, para que ele se acostume com os cheiros, sons e a rotina da casa”, orienta Marina.

Caso haja outro cão na casa, passeios paralelos em locais neutros ajudam a reduzir a tensão. Já no caso dos gatos, barreiras visuais, como portas ou grades, permitem que eles se conheçam pelo olfato antes de dividirem o mesmo espaço físico.

Feromônios sintéticos: aliados na adaptação



Feromônios são aliados para tornar o processo de adaptação mais tranquilo. “Eles imitam os feromônios naturais, promovendo uma sensação de conforto e familiaridade ao pet. Podem ser usados no ambiente por meio de difusores, em forma de spray nas caminhas ou durante o transporte, e também estão disponíveis em versão coleira para cães”, explica a profissional. O uso contínuo nos primeiros dias ajuda a reduzir comportamentos ansiosos e facilita a adaptação tanto do novo pet quanto dos animais que já vivem na casa.



Respeito ao tempo e a individualidade de cada pet

Cada animal reage de maneira diferente à chegada de um novo companheiro. Alguns demonstram curiosidade imediata, enquanto outros podem precisar de semanas para se sentirem seguros. “O tutor deve evitar comparações e permitir que a relação entre os pets se desenvolva naturalmente. Forçar a aproximação pode gerar estresse e até conflitos”, alerta Marina.



É importante também manter a rotina dos animais residentes o mais estável possível. Alimentação, passeios e momentos de atenção individual não devem ser deixados de lado para que eles não associem a chegada do novo pet à perda de espaço ou afeto.



Reforço positivo para boas interações



Usar petiscos e palavras de incentivo durante interações tranquilas é uma forma eficiente de reforçar comportamentos positivos entre os pets. “Por exemplo, se os cães se aproximam e se cheiram sem sinais de tensão, esse é o momento ideal para recompensar o comportamento. Isso ensina que a convivência traz coisas boas”, afirma Marina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Com paciência, empatia e uso das ferramentas certas, é possível transformar a chegada de um novo pet em uma experiência harmoniosa para todos. “A adaptação pode levar algum tempo, mas quando é feita com respeito e consciência, resulta em lares mais equilibrados, com vínculos fortes e relações afetivas duradouras entre os animais.”