PBH prorroga prazo para construção de espaço para pets na Praça JK

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A obra de construção de um espaço para animais domésticos no Parque Municipal Juscelino Kubitschek (ou Praça JK), no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, teve o prazo de entrega prorrogado. A informação foi publicada pela Prefeitura de BH (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), no Diário Oficial do Município (DOM), nesta segunda-feira (13/10). A PBH justificou que houve problemas com a empresa contratada.

Segundo o Executivo, o contrato inicialmente visava à execução dos serviços de engenharia para a implantação do "Parcão", mas acabou comprometido por atrasos.

A justificativa oficial para a prorrogação revela que, após a emissão da Ordem de Serviço, a empresa GPA Construções e Empreendimentos LDTA atrasou o início da execução das obras. O documento aponta ainda que a construtora tentou a rescisão unilateral do vínculo, o que impactou diretamente o cronograma previsto para a entrega do equipamento público.

Depois de uma reunião entre as partes envolvidas, a prefeitura informou que a GPA concordou em dar continuidade e concluir a obra. O contrato permanece ativo, e concede mais 90 dias à empresa contratada, até o dia 9 de janeiro de 2026.

Revitalização da Praça JK

Em julho de 2023, durante uma visita técnica da Comissão Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana, a PBH anunciou uma ampla revitalização na praça. Reforma do piso, cercamento dos dois playgrounds, acessibilidade, drenagem da quadra e construção de arquibancadas estavam entre as intervenções previstas no projeto. As obras estavam previstas para começar em agosto de 2023, porém, em março deste ano, ainda não haviam sido iniciadas.

Procuradas pelo Estado de Minas, para atualizar a situação das obras, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPZMB) e a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informaram que, em 2023, foi feita uma licitação e celebração de contrato para a elaboração de um projeto de reforma e manutenção do Parque JK.

"No entanto, em razão de dificuldades com a empresa vencedora do processo, tornou-se necessária a instauração de processo administrativo para a rescisão contratual e aplicação de sanções. O processo ainda está em andamento. A conclusão dos projetos e início das obras dependerá do fim do processo e da realização de nova licitação", disse a gestão municipal, em nota.

Paralelamente, a Prefeitura de BH afirmou que vem atuando na finalização da implantação do espaço exclusivo para cães, "que deve ser entregue ainda neste ano, e realizando pequenos reparos e manutenções, como pinturas, substituição de lixeiras quebradas, entre outros".

O que é um 'Parcão'?

O Parcão é um espaço fechado e planejado, dentro de uma praça ou parque, dedicado exclusivamente aos cães. Seu principal intuito é oferecer um local seguro e cercado para que os pets possam brincar soltos, correr e socializar com outros animais sem a necessidade de guias.

Geralmente, esses espaços contam com equipamentos como rampas, túneis, obstáculos e infraestrutura como bebedouros específicos para cães, lixeiras e dispensadores de saquinhos para coleta de dejetos.

Opção de lazer

Criado em 1990, quando era chamado de Parque do Acaba Mundo, o Parque Municipal Juscelino Kubitschek, mais conhecido como Praça JK, ocupa uma área de aproximadamente 30.500 m².

O espaço conta com quadra de areia, aparelhos de ginástica, equipamentos de alongamento, local para caminhada, áreas de convivência com bancos e mesas, brinquedos e um espaço para a realização de atividades culturais e esportivas.

Horário de funcionamento: parque com acesso permanente (sem cercamento)

Localização: Av. Bandeirantes, 240 - Bairro Sion