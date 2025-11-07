Tempo em BH: como fica a previsão para esta sexta (7/11)? Vai chover?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte começa a sexta-feira (7/11) com um clima ameno, mas o calor deve predominar, atingindo a marca de 30°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e raios isolados no período da tarde, caracterizando mais um dia de tempo instável na capital mineira.

A temperatura mínima registrada foi de 15,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,3°C, às 5h.

A umidade relativa mínima do ar, por sua vez, deve permanecer em torno de 40% à tarde, o que ainda exige atenção à hidratação.

Mínimas registradas por regional em 7/11

Oeste: 15,6 °C, com uma notável sensação térmica de 2,3 °C às 5h da manhã.

15,6 °C, com uma notável sensação térmica de 2,3 °C às 5h da manhã. Centro-Sul: 16,3 °C, às 4h55.

16,3 °C, às 4h55. Barreiro: 18,5 °C, às 5h35.

18,5 °C, às 5h35. Venda Nova: 19,8 °C às 5h10.

19,8 °C às 5h10. Pampulha: 19,3 °C com sensação térmica de 19,3 °C às 5h.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de temporais isolados no período da tarde e noite desta sexta, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações essenciais:

Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.

evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos. Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.

não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico. Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.

não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas. Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.

mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros. Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?



A influência de uma frente fria no Oceano Atlântico, alinhada com o litoral entre Espírito Santo e Bahia, mantém as instabilidades concentradas na faixa norte de Minas Gerais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões do Noroeste, Norte e Jequitinhonha terão céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No restante do estado, o cenário é de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. A faixa Leste tende a registrar muitas nuvens devido ao contínuo aporte de umidade vindo do oceano em direção ao interior do continente. O calor será mais intenso no Jequitinhonha, onde a máxima pode atingir 38 °C.

Vai chover no final de semana?



De acordo com o Inmet, o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.

Sábado (8/11)

Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.

Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Domingo (9/11)

Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.

Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.

Como fica o tempo em novembro?



Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais. As chuvas de final de tarde e noite tornam-se recorrentes, impulsionadas pelo ciclo diurno de temperatura e umidade.

Segundo o Inmet, a partir deste mês, duas configurações meteorológicas ganham destaque:

Canal de Umidade da Amazônia (CUM): o estabelecimento do CUM em direção ao Brasil Central e Sudeste se torna mais frequente, transportando grande quantidade de umidade e favorecendo a formação de vastas áreas de instabilidade em Minas.

