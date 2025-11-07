Assine
Tempo em BH: como fica a previsão para esta sexta (7/11)? Vai chover?

BH teve temperatura mínima de 19°C e a máxima estimada pode chegar na casa dos 30°C; confira a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais

Publicidade
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/11/2025 08:08

Tempo em BH: sexta (7/11) será de calor e risco de chuva crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG - 12/12/2023

Belo Horizonte começa a sexta-feira (7/11) com um clima ameno, mas o calor deve predominar, atingindo a marca de 30°C.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e raios isolados no período da tarde, caracterizando mais um dia de tempo instável na capital mineira.

A temperatura mínima registrada foi de 15,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,3°C, às 5h.

A umidade relativa mínima do ar, por sua vez, deve permanecer em torno de 40% à tarde, o que ainda exige atenção à hidratação.

Mínimas registradas por regional em 7/11

  • Oeste: 15,6 °C, com uma notável sensação térmica de 2,3 °C às 5h da manhã.
  • Centro-Sul: 16,3 °C, às 4h55.
  • Barreiro: 18,5 °C, às 5h35.
  • Venda Nova: 19,8 °C às 5h10.
  • Pampulha: 19,3 °C com sensação térmica de 19,3 °C às 5h.

O que fazer em caso de chuva?

Diante da possibilidade de temporais isolados no período da tarde e noite desta sexta, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.

Recomendações essenciais:

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo em Minas Gerais?

A influência de uma frente fria no Oceano Atlântico, alinhada com o litoral entre Espírito Santo e Bahia, mantém as instabilidades concentradas na faixa norte de Minas Gerais.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões do Noroeste, Norte e Jequitinhonha terão céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No restante do estado, o cenário é de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. A faixa Leste tende a registrar muitas nuvens devido ao contínuo aporte de umidade vindo do oceano em direção ao interior do continente. O calor será mais intenso no Jequitinhonha, onde a máxima pode atingir 38 °C.

Vai chover no final de semana?

De acordo com o Inmet, o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.

Sábado (8/11)

Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.

Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Domingo (9/11)

Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.

Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.

Como fica o tempo em novembro?

Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais. As chuvas de final de tarde e noite tornam-se recorrentes, impulsionadas pelo ciclo diurno de temperatura e umidade.

Segundo o Inmet, a partir deste mês, duas configurações meteorológicas ganham destaque:

  • Canal de Umidade da Amazônia (CUM): o estabelecimento do CUM em direção ao Brasil Central e Sudeste se torna mais frequente, transportando grande quantidade de umidade e favorecendo a formação de vastas áreas de instabilidade em Minas.

  • Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS): a ZCAS é um sistema de grande impacto, que surge quando frentes frias se acoplam ao CUM, permanecendo estacionárias sobre o país. A condição climática é caracterizada por uma grande banda de nebulosidade, que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, e é responsável por causar chuvas contínuas por no mínimo quatro dias consecutivos nas áreas atingidas.

