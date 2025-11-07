Tempo em BH: como fica a previsão para esta sexta (7/11)? Vai chover?
BH teve temperatura mínima de 19°C e a máxima estimada pode chegar na casa dos 30°C; confira a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais
Belo Horizonte começa a sexta-feira (7/11) com um clima ameno, mas o calor deve predominar, atingindo a marca de 30°C.
De acordo com a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva e raios isolados no período da tarde, caracterizando mais um dia de tempo instável na capital mineira.
A temperatura mínima registrada foi de 15,6°C, na estação Cercadinho, na Região Oeste, com sensação térmica de 2,3°C, às 5h.
A umidade relativa mínima do ar, por sua vez, deve permanecer em torno de 40% à tarde, o que ainda exige atenção à hidratação.
Mínimas registradas por regional em 7/11
- Oeste: 15,6 °C, com uma notável sensação térmica de 2,3 °C às 5h da manhã.
- Centro-Sul: 16,3 °C, às 4h55.
- Barreiro: 18,5 °C, às 5h35.
- Venda Nova: 19,8 °C às 5h10.
- Pampulha: 19,3 °C com sensação térmica de 19,3 °C às 5h.
O que fazer em caso de chuva?
Diante da possibilidade de temporais isolados no período da tarde e noite desta sexta, a Defesa Civil municipal reitera a importância de medidas preventivas para a segurança da população.
Recomendações essenciais:
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo em Minas Gerais?
A influência de uma frente fria no Oceano Atlântico, alinhada com o litoral entre Espírito Santo e Bahia, mantém as instabilidades concentradas na faixa norte de Minas Gerais.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões do Noroeste, Norte e Jequitinhonha terão céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No restante do estado, o cenário é de variação de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada. A faixa Leste tende a registrar muitas nuvens devido ao contínuo aporte de umidade vindo do oceano em direção ao interior do continente. O calor será mais intenso no Jequitinhonha, onde a máxima pode atingir 38 °C.
Vai chover no final de semana?
De acordo com o Inmet, o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.
Sábado (8/11)
Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.
Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.
Domingo (9/11)
Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.
Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.
Como fica o tempo em novembro?
Novembro é um mês de transição e estabelecimento da estação chuvosa em todo o estado de Minas Gerais. As chuvas de final de tarde e noite tornam-se recorrentes, impulsionadas pelo ciclo diurno de temperatura e umidade.
Segundo o Inmet, a partir deste mês, duas configurações meteorológicas ganham destaque:
- Canal de Umidade da Amazônia (CUM): o estabelecimento do CUM em direção ao Brasil Central e Sudeste se torna mais frequente, transportando grande quantidade de umidade e favorecendo a formação de vastas áreas de instabilidade em Minas.
- Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS): a ZCAS é um sistema de grande impacto, que surge quando frentes frias se acoplam ao CUM, permanecendo estacionárias sobre o país. A condição climática é caracterizada por uma grande banda de nebulosidade, que se estende da Amazônia até o Oceano Atlântico, e é responsável por causar chuvas contínuas por no mínimo quatro dias consecutivos nas áreas atingidas.