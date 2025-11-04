Sua casa está em área de risco? Saiba como agir agora

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

O período de chuvas em Belo Horizonte acende um alerta para moradores de áreas de encosta, que ficam mais vulneráveis a deslizamentos. Dois deslizamentos de terra na noite desse domingo (2/11), em Belo Horizonte e São José da Lapa (MG), na Região Metropolitana, reforçam a necessidade de atenção redobrada aos sinais de que um imóvel pode estar em perigo. Identificar esses indícios com antecedência pode salvar vidas.

A Defesa Civil municipal orienta que os moradores fiquem atentos a mudanças na estrutura da casa e no terreno ao redor, principalmente após chuvas fortes ou contínuas. Sinais aparentemente pequenos podem indicar um risco iminente de colapso ou deslizamento de terra. Observar o comportamento do solo e das edificações é fundamental para a prevenção de acidentes.

Sinais de alerta no seu imóvel

É importante observar se a sua residência ou a vizinhança apresentam alguma alteração. Fique atento aos seguintes pontos:

Trincas ou rachaduras em paredes, pisos e muros;

Portas e janelas que emperram ou se tornam difíceis de fechar;

Muros e postes de energia ou telefone com inclinação anormal;

Aparecimento de minas d'água ou umidade excessiva no terreno;

Estalos ou ruídos estranhos vindos do telhado ou das paredes.

O que fazer em caso de perigo?

Ao identificar qualquer um dos sinais de risco, a principal recomendação é agir rapidamente para garantir a segurança de todos. A orientação é clara e deve ser seguida sem hesitação, pois a evolução de um deslizamento pode ser muito rápida.

A primeira atitude a ser tomada é abandonar o imóvel imediatamente. Procure abrigo na casa de parentes ou amigos em um local seguro, longe da área de risco. Em seguida, acione a Defesa Civil pelo telefone 199. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia. Não retorne ao local até que uma vistoria oficial libere a área.

A Defesa Civil de Belo Horizonte monitora constantemente as áreas de risco geológico e emite alertas preventivos para a população. Uma ferramenta importante é o serviço de alertas via SMS. Para receber as mensagens, basta enviar um SMS com o seu CEP para o número 40199. O serviço é gratuito e os alertas também podem ser recebidos via WhatsApp por usuários cadastrados e acompanhados pelas redes sociais oficiais do órgão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.