SUSTO

MG: Prefeitura de Luz decreta situação de emergência após chuva de granizo

Ao menos 700 pessoas foram atingidas pelo temporal na última sexta-feira (31/10). Vinte famílias tiveram que sair de suas casas devido a danos severos

02/11/2025 14:35

Registro de chuva de granizo em Luz, no Sul de Minas
Registro de chuva de granizo em Luz, no Sul de Minas crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Prefeitura de Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas Gerais, decretou situação de emergência depois que a cidade foi atingida por um temporal acompanhado de granizo na última sexta-feira (31/10). O Decreto nº 3.927/2025, que classifica o evento climático como Desastre de Nível II, foi publicado nesse sábado (1º/11). A forte chuva de granizo que atingiu parte de Minas Gerais no último dia de outubro deixou ruas e áreas rurais cobertas de gelo.

De acordo com o Executivo Municipal, o impacto do granizo na cidade foi severo. Até a tarde de ontem, foi registrado que o temporal afetou 700 pessoas e danificou imóveis de 175 famílias. Além disso, 20 famílias ficaram desalojadas, das quais duas foram acolhidas pela prefeitura e 18 estão em casas de familiares ou amigos.

Ainda na sexta-feira, um morador de Luz postou nas redes sociais fotos de um campo de futebol com o gramado todo branco. Outra pessoa fez um vídeo mostrando os estragos em seu carro, em uma rua coberta de pedras de gelo e folhas de árvores. “Os carros não conseguiam andar na rua, ficavam patinando. Nunca vi coisa igual”, conta o morador.

Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. Desde o temporal, o município disponibilizou equipes da Defesa Civil da cidade e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os grupos de trabalho se reuniram para coordenar os trabalhos de gestão do desastre. Neste sábado, a operação ganhou o reforço do Governo do Estado, com a participação de agentes da Defesa Civil estadual.

Inspeções técnicas 

Após reuniões para a coordenação da crise gerada pelo fenômeno climático, a Prefeitura de Luz estabeleceu um plano de ação imediato para o fim de semana. Neste domingo, equipes multifuncionais começaram a ser mobilizadas para iniciar a avaliação detalhada dos prejuízos. Os grupos são formados por engenheiros e assistentes sociais municipais.

“As equipes permanecem em campo realizando os levantamentos finais. Novas informações serão divulgadas oportunamente pelos órgãos oficiais”, informou o Executivo.

Quais os prejuízos causados pela tempestade de granizo?

  • 700 pessoas foram afetadas pelo temporal acompanhado de granizo
  • 175 famílias tiveram imóveis danificados
  • 20 famílias ficaram desalojadas 
  • Duas famílias foram acolhidas em abrigos municipais
  • 18 famílias foram levadas, temporariamente, a casas de familiares ou amigos
  • Não houve registro de pessoas feridas
  • Diversos veículos foram danificados

Cuidados durante a chuva

  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.     
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.     
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.     
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.     
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).     
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.     
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.     

