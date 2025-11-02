MG: Prefeitura de Luz decreta situação de emergência após chuva de granizo
Ao menos 700 pessoas foram atingidas pelo temporal na última sexta-feira (31/10). Vinte famílias tiveram que sair de suas casas devido a danos severos
A Prefeitura de Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas Gerais, decretou situação de emergência depois que a cidade foi atingida por um temporal acompanhado de granizo na última sexta-feira (31/10). O Decreto nº 3.927/2025, que classifica o evento climático como Desastre de Nível II, foi publicado nesse sábado (1º/11). A forte chuva de granizo que atingiu parte de Minas Gerais no último dia de outubro deixou ruas e áreas rurais cobertas de gelo.
De acordo com o Executivo Municipal, o impacto do granizo na cidade foi severo. Até a tarde de ontem, foi registrado que o temporal afetou 700 pessoas e danificou imóveis de 175 famílias. Além disso, 20 famílias ficaram desalojadas, das quais duas foram acolhidas pela prefeitura e 18 estão em casas de familiares ou amigos.
Ainda na sexta-feira, um morador de Luz postou nas redes sociais fotos de um campo de futebol com o gramado todo branco. Outra pessoa fez um vídeo mostrando os estragos em seu carro, em uma rua coberta de pedras de gelo e folhas de árvores. “Os carros não conseguiam andar na rua, ficavam patinando. Nunca vi coisa igual”, conta o morador.
Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. Desde o temporal, o município disponibilizou equipes da Defesa Civil da cidade e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os grupos de trabalho se reuniram para coordenar os trabalhos de gestão do desastre. Neste sábado, a operação ganhou o reforço do Governo do Estado, com a participação de agentes da Defesa Civil estadual.
Inspeções técnicas
Após reuniões para a coordenação da crise gerada pelo fenômeno climático, a Prefeitura de Luz estabeleceu um plano de ação imediato para o fim de semana. Neste domingo, equipes multifuncionais começaram a ser mobilizadas para iniciar a avaliação detalhada dos prejuízos. Os grupos são formados por engenheiros e assistentes sociais municipais.
“As equipes permanecem em campo realizando os levantamentos finais. Novas informações serão divulgadas oportunamente pelos órgãos oficiais”, informou o Executivo.
Quais os prejuízos causados pela tempestade de granizo?
- 700 pessoas foram afetadas pelo temporal acompanhado de granizo
- 175 famílias tiveram imóveis danificados
- 20 famílias ficaram desalojadas
- Duas famílias foram acolhidas em abrigos municipais
- 18 famílias foram levadas, temporariamente, a casas de familiares ou amigos
- Não houve registro de pessoas feridas
- Diversos veículos foram danificados
Cuidados durante a chuva
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.