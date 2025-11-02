MG: Prefeitura de Luz decreta situação de emergência após chuva de granizo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A Prefeitura de Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas Gerais, decretou situação de emergência depois que a cidade foi atingida por um temporal acompanhado de granizo na última sexta-feira (31/10). O Decreto nº 3.927/2025, que classifica o evento climático como Desastre de Nível II, foi publicado nesse sábado (1º/11). A forte chuva de granizo que atingiu parte de Minas Gerais no último dia de outubro deixou ruas e áreas rurais cobertas de gelo.

De acordo com o Executivo Municipal, o impacto do granizo na cidade foi severo. Até a tarde de ontem, foi registrado que o temporal afetou 700 pessoas e danificou imóveis de 175 famílias. Além disso, 20 famílias ficaram desalojadas, das quais duas foram acolhidas pela prefeitura e 18 estão em casas de familiares ou amigos.

Ainda na sexta-feira, um morador de Luz postou nas redes sociais fotos de um campo de futebol com o gramado todo branco. Outra pessoa fez um vídeo mostrando os estragos em seu carro, em uma rua coberta de pedras de gelo e folhas de árvores. “Os carros não conseguiam andar na rua, ficavam patinando. Nunca vi coisa igual”, conta o morador.

Apesar do susto, não houve registro de pessoas feridas. Desde o temporal, o município disponibilizou equipes da Defesa Civil da cidade e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Os grupos de trabalho se reuniram para coordenar os trabalhos de gestão do desastre. Neste sábado, a operação ganhou o reforço do Governo do Estado, com a participação de agentes da Defesa Civil estadual.

Inspeções técnicas

Após reuniões para a coordenação da crise gerada pelo fenômeno climático, a Prefeitura de Luz estabeleceu um plano de ação imediato para o fim de semana. Neste domingo, equipes multifuncionais começaram a ser mobilizadas para iniciar a avaliação detalhada dos prejuízos. Os grupos são formados por engenheiros e assistentes sociais municipais.

“As equipes permanecem em campo realizando os levantamentos finais. Novas informações serão divulgadas oportunamente pelos órgãos oficiais”, informou o Executivo.

Quais os prejuízos causados pela tempestade de granizo?

700 pessoas foram afetadas pelo temporal acompanhado de granizo

175 famílias tiveram imóveis danificados

20 famílias ficaram desalojadas

Duas famílias foram acolhidas em abrigos municipais

18 famílias foram levadas, temporariamente, a casas de familiares ou amigos

Não houve registro de pessoas feridas

Diversos veículos foram danificados

Cuidados durante a chuva