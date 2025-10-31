Mulher tenta atravessar enxurrada e é arrastada em BH; veja vídeo

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma mulher foi arrastada por uma enxurrada durante o forte temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde dessa quinta-feira (31/10). A situação aconteceu no Bairro Vera Cruz, Região Leste da cidade. A capital está em alerta para possibilidade de pancadas de chuva, com rajadas de vento até a manhã deste sábado (1º/11).

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento em que a mulher tenta atravessar a Rua Leopoldo Gomes. Quando as imagens foram gravadas chovia forte na região e metade da via estava tomada por água.

A mulher está no passeio e chega a pisar no meio da enxurrada. No entanto, ela se desequilibra e acaba caindo com as costas no asfalto e é levada rua abaixo pela água.

Nas imagens é possível ver, ainda, que a vítima chegou a entrar debaixo de um carro, mas logo em seguida consegue se levantar. Ela tenta novamente atravessar a via, mas dessa vez se escora no veículo que está atravessado na rua.

Mais estragos

A forte chuva registrada ao longo dessa quinta-feira (30/10) também causou danos em diferentes pontos da cidade. Na Avenida Sebastião de Brito, no Bairro Dona Clara, Região da Pampulha, a força da água arrancou parte do asfalto em frente ao número 640, formando buracos que dificultam a passagem de veículos. Nesta manhã, o trecho da avenida foi sinalizado com cones, mas houve registro de lentidão no trânsito.

Além dos estragos na avenida, o temporal também provocou alagamentos em outras vias. Na BR-381, na saída de Belo Horizonte para Sabará, um trecho próximo a um posto de combustíveis ficou coberto pela água, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Já no Anel Rodoviário, a marginal precisou ser interditada na altura do bairro São Gabriel, na Região Nordeste, devido ao acúmulo de água na pista.

Risco geológico

Por conta dos grandes volumes de chuva registrados, a capital mineira está em alerta de risco geológico até a próxima segunda-feira (3/11). De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Nordeste e Leste estão em alerta forte e as regionais da Pampulha, Venda Nova e Norte, em alerta moderado.

Durante o aviso, o órgão de defesa recomenda que a população preste atenção na saturação do solo e nas quedas de muros, nos deslizamentos e nos desabamentos. Se você observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

A Prefeitura de Belo Horizonte também orienta que os moradores não façam cortes muito altos e inclinados em barrancos e não jogue lixo ou entulho em encostas.

Quais os sinais que deslizamentos podem acontecer?



Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Quais as recomendações durante o alerta de risco geológico?

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Cuidados durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos. Para acessar o canal público do whatsapp para este serviço, clique aqui

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

