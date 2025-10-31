BH: acidente entre moto e carro complica trânsito na Av. Antônio Carlos

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O trânsito na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Luiz, em frente ao Pampulha Mall, foi parcialmente interditado para atendimento de uma vítima de acidente de trânsito, nesta sexta-feira (31/10). A ocorrência foi registrada no início da tarde, por volta de 13h16. A via foi liberada por volta das 14h30.

A batida aconteceu na pista do meio da avenida. Informações preliminares dão conta que o motorista de um carro de passeio bateu em uma motocicleta.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. No entanto, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista do carro fugiu do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais, a BHTrans informou que, por conta do fechamento das pistas, o trânsito ficou lento na região, chegando a ter reflexos próximo à portaria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).