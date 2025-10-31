Assine
BH: acidente entre moto e carro complica trânsito na Av. Antônio Carlos

Batida aconteceu por volta das 13 horas na altura do Bairro São Luiz. Pistas foram interditadas para resgate de motociclista, que ficou ferido

31/10/2025 15:06

Atendimento de urgência a vítima de acidente na Av. Antônio Carlos, em BH
Motorista de carro de passeio, que colidiu com moto, fugiu do local do acidente sem prestar socorro crédito: BHTrans / Divulgação

O trânsito na Avenida Antônio Carlos, no Bairro São Luiz, em frente ao Pampulha Mall, foi parcialmente interditado para atendimento de uma vítima de acidente de trânsito, nesta sexta-feira (31/10). A ocorrência foi registrada no início da tarde, por volta de 13h16. A via foi liberada por volta das 14h30.

A batida aconteceu na pista do meio da avenida. Informações preliminares dão conta que o motorista de um carro de passeio bateu em uma motocicleta. 

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. No entanto, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o motorista do carro fugiu do local. 

Pelas redes sociais, a BHTrans informou que, por conta do fechamento das pistas, o trânsito ficou lento na região, chegando a ter reflexos próximo à portaria da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

