Carreta carregada de manga tomba e causa interdição de 9 km na BR-381

Uma carreta carregada de mangas tombou na manhã desta sexta-feira (31/10) no km 559,7 da BR-381, em Itaguara (MG), Região Central do estado, e provocou uma interdição da rodovia.

De acordo com informações da Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via, o congestionamento no sentido São Paulo chega a nove quilômetros. Todas as faixas permanecem bloqueadas durante o atendimento da ocorrência.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a carga espalhada por grande parte da pista, enquanto populares saqueiam as frutas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista da carreta.

Equipes da concessionária atuam na remoção da carga e no destombamento do veículo para liberar o tráfego no trecho afetado. As causas do acidente ainda serão investigadas.

