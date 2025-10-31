Tombamento de carreta interdita BR-381, no Sul de Minas
Duas carretas tombaram na BR-381 na manhã desta sexta-feira (31/10) em Minas Gerais; concessionária responsável pela via atua nos acidentes
Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em Cambuí (MG), no Sul de Minas, no sentido Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (31/10).
De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu às 7h22, na altura do quilômetro 905.
A pista está interditada, com congestionamento de 2 km. Equipes da Arteris realizam o atendimento para liberação da via e não souberam informar sobre o estado de saúde do motorista.
Outro trecho
Já na altura do km 707,5, em Nepomuceno (MG), outra carreta tombou por volta de 4h36, no sentido São Paulo.
O condutor do veículo foi socorrido pela Arteris com ferimentos leves e encaminhado ao hospital.
A faixa da esquerda está interditada, mas, conforme a concessionária, sem fila. Equipes também atuam no local para a liberação da rodovia.