ACIDENTE DE TRÂNSITO

Tombamento de carreta interdita BR-381, no Sul de Minas

Duas carretas tombaram na BR-381 na manhã desta sexta-feira (31/10) em Minas Gerais; concessionária responsável pela via atua nos acidentes

Melissa Souza
31/10/2025 08:59

Acidente na BR-381, em Cambuí (MG), interdita parcialmente a rodovia no sentido Belo Horizonte
Acidente na BR-381, em Cambuí (MG), interdita parcialmente a rodovia no sentido Belo Horizonte

Uma carreta tombou e interditou a BR-381, em Cambuí (MG), no Sul de Minas, no sentido Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (31/10).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu às 7h22, na altura do quilômetro 905.

A pista está interditada, com congestionamento de 2 km. Equipes da Arteris realizam o atendimento para liberação da via e não souberam informar sobre o estado de saúde do motorista.

Outro trecho

Já na altura do km 707,5, em Nepomuceno (MG), outra carreta tombou por volta de 4h36, no sentido São Paulo.

O condutor do veículo foi socorrido pela Arteris com ferimentos leves e encaminhado ao hospital. 

A faixa da esquerda está interditada, mas, conforme a concessionária, sem fila. Equipes também atuam no local para a liberação da rodovia.

