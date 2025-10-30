Assine
overlay
Início Gerais
PISTA MOLHADA

Duas pessoas ficam feridas em tombamento de caminhão em Ibirité

Acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (30/10) no bairro Morada da Serra, em Ibirité, na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
30/10/2025 17:47

compartilhe

SIGA
x
Caminhão bloqueia Avenida Minas Gerais, no bairro Morada da Serra, em Ibirité
Caminhão bloqueia Avenida Minas Gerais, no bairro Morada da Serra, em Ibirité crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de um caminhão deixou duas pessoas feridas e bloqueia a Avenida Minas Gerais, no bairro Morada da Serra, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (30/10).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que o caminhão tombou quando descia a avenida. O motorista e um passageiro, que ainda não tiveram a idade ou gênero divulgados, conseguiram sair do veículo com ferimentos leves. Um deles se queixou de dores em uma das pernas e o outro teve um corte em uma das mãos.

Leia Mais

Conforme os registros, o acidente provocou o estouro do tanque de diesel e vazamento de óleo na pista, o que fez necessária a aplicação de serragem na pista para eliminar o risco de novos acidentes.

Choveu na cidade momentos antes do tombamento e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que a pista está molhada, o que pode ter provocado o acidente. A causa do acidente ainda será apurada pelas autoridades.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes da Polícia Militar fazem o registro da ocorrência, que segue em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito caminhao grande-bh ibirite tombamento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay