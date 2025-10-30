Duas pessoas ficam feridas em tombamento de caminhão em Ibirité
Acidente aconteceu na tarde dessa quinta-feira (30/10) no bairro Morada da Serra, em Ibirité, na Grande BH
O tombamento de um caminhão deixou duas pessoas feridas e bloqueia a Avenida Minas Gerais, no bairro Morada da Serra, em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (30/10).
Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que o caminhão tombou quando descia a avenida. O motorista e um passageiro, que ainda não tiveram a idade ou gênero divulgados, conseguiram sair do veículo com ferimentos leves. Um deles se queixou de dores em uma das pernas e o outro teve um corte em uma das mãos.
Conforme os registros, o acidente provocou o estouro do tanque de diesel e vazamento de óleo na pista, o que fez necessária a aplicação de serragem na pista para eliminar o risco de novos acidentes.
Choveu na cidade momentos antes do tombamento e imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que a pista está molhada, o que pode ter provocado o acidente. A causa do acidente ainda será apurada pelas autoridades.
Equipes da Polícia Militar fazem o registro da ocorrência, que segue em andamento.