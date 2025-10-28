Motorista morre após dupla ocorrência envolvendo caminhão e ambulância
Motorista socorrido pelo Samu morreu após ambulância se envolver em acidente em Santa Luzia; ajudante de 58 anos também morreu preso às ferragens
Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (28), no Conjunto Palmital, em Santa Luzia, na Grande BH, envolvendo um caminhão carregado com garrafas de água mineral. O veículo, desgovernado, colidiu contra o muro de um comércio localizado na Rua Teresa Lourenço Rodrigues.
Na cabine estavam três pessoas: o motorista e dois ajudantes. Um dos ajudantes, de 29 anos, conseguiu pular do veículo instantes antes do impacto. Já o outro, de 58 anos, ficou preso às ferragens e morreu ainda no local.
O motorista, em estado grave, foi socorrido pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, durante o deslocamento da ambulância que o levava ao Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, uma nova tragédia ocorreu: o veículo de resgate se envolveu em outro acidente, na Rua Alvorada, no Bairro São Benedito.
Com o impacto, o motorista do caminhão sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, morrendo dentro da ambulância.