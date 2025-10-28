Pista de pouso do aeroporto da Pampulha será palco de corridas de madrugada

O Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, mais conhecido como Aeroporto da Pampulha, será palco de uma competição inusitada no próximo dia 9. O Santander Track&Field Run Series, circuito de corridas, chega a Belo Horizonte, com a etapa Motiva Aeroportos. As provas vão acontecer durante a madrugada e os interessados podem se inscrever online.

Com percursos de 5 km e 10 km, os participantes terão a oportunidade de correr nas pistas de pouso e decolagem do aeroporto.

Os atletas serão recebidos em uma área restrita do local, na noite do dia 8, a partir das 22h30, para a abertura do evento. As provas estão previstas para ocorrer ao longo da madrugada.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports, plataforma que reúne os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

Os participantes vão receber um kit exclusivo, e, ao completarem as provas, serão agraciados com uma medalha. A entrega dos itens será realizada na loja Track&Field Belvedere, localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, 652, entre os dias 6 e 8 de novembro, das 10h às 18h.

Antes da largada, também será feito um aquecimento, ao som de DJs e apresentações musicais.

Serviço:

Data: 9 de novembro (domingo)

Local: Aeroporto da Pampulha – Praça Bagatelle, 204 - São Luiz, Belo Horizonte – MG

Abertura do evento: 8 de novembro, a partir das 22h30

Entrega de kits: Loja Track&Field Belvedere – Rua Modesto Carvalho de Araújo, 652, de 6 a 8 de novembro, das 10h às 18h.