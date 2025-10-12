Assine
overlay
Início Gerais
CORRIDA EM BH

Corrida do Bombeiro tem exposição de helicópteros e caminhões em BH

Evento reuniu atletas e famílias na Pampulha com atrações interativas e direito a jatos de água para amenizar o calorão

Publicidade
Carregando...
Gladyston Rodrigues
Wellington Barbosa
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/10/2025 14:23

compartilhe

SIGA
x
Bombeiros levam helicóptero, caminhões e outros equipamentos para a corrida na Pampulha
Bombeiros levam helicóptero, caminhões e outros equipamentos para a corrida na Pampulha crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A manhã do Dia das Crianças, neste domingo (12/10), foi marcada pela 6ª edição da Corrida do Bombeiro, realizada na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte. O evento contou com grande participação do público e diversas atrações preparadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Além das provas de corrida, os bombeiros levaram helicóptero, caminhões e equipamentos de salvamento, permitindo que o público interagisse, tirasse fotos e conhecesse de perto o trabalho da corporação.

 

Leia Mais

O calor intenso, com temperaturas próximas dos 30°C, não desanimou os participantes. Durante o percurso, os bombeiros usaram jatos de água para refrescar os corredores.

A prova teve percursos de 3 km, 5 km e 10 km, com largadas em diferentes horários, às 7h15, 8h15, 9h e 9h30. Também foi realizada a Corrida Kids, voltada para crianças nascidas entre 2012 e 2021.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os participantes receberam um kit especial, com camisa, meia, bolsa necessaire, snacks, bebidas e até brindes para pets.

Veja galeria de fotos da 6ª Corrida do Bombeiro

Bombeiros levam helicóptero, caminhões e outros equipamentos para a corrida na Pampulha-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Bombeiros levam helicóptero, caminhões e outros equipamentos para a corrida na Pampulha Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Caminhão do Corpo de Bombeiros-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Caminhão do Corpo de Bombeiros Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Bombeiros jogam água nos corredores-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Bombeiros jogam água nos corredores Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Bombeiros levam caminhões da corporação para público tirar fotos-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Bombeiros levam caminhões da corporação para público tirar fotos Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Corredores puderam tirar fotos no helicóptero dos bombeiros-Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Corredores puderam tirar fotos no helicóptero dos bombeiros Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Tópicos relacionados:

bh bombeiro corrida minas-gerais pampulha

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay