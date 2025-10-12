Corrida do Bombeiro tem exposição de helicópteros e caminhões em BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

A manhã do Dia das Crianças, neste domingo (12/10), foi marcada pela 6ª edição da Corrida do Bombeiro, realizada na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte. O evento contou com grande participação do público e diversas atrações preparadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Além das provas de corrida, os bombeiros levaram helicóptero, caminhões e equipamentos de salvamento, permitindo que o público interagisse, tirasse fotos e conhecesse de perto o trabalho da corporação.

O calor intenso, com temperaturas próximas dos 30°C, não desanimou os participantes. Durante o percurso, os bombeiros usaram jatos de água para refrescar os corredores.

A prova teve percursos de 3 km, 5 km e 10 km, com largadas em diferentes horários, às 7h15, 8h15, 9h e 9h30. Também foi realizada a Corrida Kids, voltada para crianças nascidas entre 2012 e 2021.

Os participantes receberam um kit especial, com camisa, meia, bolsa necessaire, snacks, bebidas e até brindes para pets.

