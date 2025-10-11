Confira a programação para o Dia das Crianças em Belo Horizonte

Em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro, Belo Horizonte receberá no fim de semana diversas atrações para a garotada espalhada pela cidade. Estarão entre elas atividades de teatro, música, narração de histórias, exposições, oficinas distribuídas em vários espaços culturais da cidade, tanto públicos quanto privados. Confira algumas sugestões para levar as crianças neste sábado (11/10) e domingo (12/10), além de dicas para até o fim de outubro.

Pela manhã deste sábado (11/10), já era possível ver o clima de celebração: crianças passeando, brincando com cachorros e pedalando em torno da Lagoa da Pampulha, um dos locais preferidos das famílias para aproveitar o dia ao ar livre e escapar do calor que atinge a capital mineira.



Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)



O projeto Museus Centro vai oferecer oficinas gratuitas nos equipamentos que o compõem. No Museu Histórico Abílio Barreto, Milene Brizeno Chalfum propõe, a partir de experiências plásticas, um novo olhar sobre as ervas daninhas que crescem nas gretas das calçadas e trincas de muros da cidade, com a oficina “Livro de artista para crianças”, que ministra neste sábado (11/10), das 14h às 16h30. A oficina é voltada para crianças a partir de 4 anos, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail producaomc.mhab@viadutodasartes.org.br.



Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro)



O programa “Sobre tons”, iniciativa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que entra como parceiro da Fundação Clóvis Salgado. Neste sábado (11/10), o Palco Aberto – Dia do Pequeno Artista celebra a infância, das 9h45 às 17h, nos jardins internos do Palácio das Artes, com oficinas, troca de livros, teatro, narração de histórias, sessão de cinema e o ateliê “Cartas de Alice”, promovido em consonância com a “Ocupação Giramundo”, com inscrições pelo e-mail agendamento.educativofcs@appa.art.br.



Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto)



As artes cênicas dão a tônica no Galpão Cine Horto, onde está sendo realizada, desde o último dia 3, a primeira edição da “Mostra Infâncias”. No sábado (11/10) haverá a ação Rua de Brincar, das 14h às 16h, e a apresentação da peça “Quase árvore”, às 17h, a cargo do grupo Atrás do Pano. No domingo, a Cia. Bando encena “A árvore do pai boi”, às 17h, e também haverá exibição de documentário e lançamento de livro. A programação é gratuita.



Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras)



A comemoração do Dia das Crianças também acontece ao ar livre, com o “Picnic na Praça”, evento que será realizado no domingo, das 10h às 16h, na Praça das Águas, no Parque das Mangabeiras, com acesso gratuito.



Rúbia Mesquita conduz uma programação que inclui música, teatro e circo. As atrações são o espetáculo “Uma surpresa para Benedita”, do Grupo Trampulim, e as interações circenses da Cia. Gêmea e as canções infantis do grupo Do Ré Mirim, além do som do DJ Kriokinha durante os intervalos.



A programação se completa com o animado “Baile da Dri”, show da cantora Adrianna, trazendo um repertório para animar crianças e adultos. A programação contará, ainda, com oficinas, brincadeiras e espaço de lazer para todas as famílias.



Praça da Liberdade (Praça da Liberdade, s/n, Savassi)



No sábado (11/10), a oficina “Ciências em Mãos: A Vida e o Oceano”, acontece às 15h, no Espaço do Conhecimento UFMG. O evento é gratuito. Também no mesmo horário e entrada franca, acontece o “Laboratório de Cores para a Infância”, evento que acontecerá na Praça. Já no domingo (12/10) no Espaço do Conhecimento UFMG, acontece a oficina “Pintando os Sete: Oficina de Criação”, às 15h com entrada franca.



No domingo (12/10), o “Ônibus musical – Entre cantigas e histórias” é um evento da Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade, 10. Ele acontece entre os horários de 14h, 15h, 16h e 17h. Evento gratuito.



Museu dos brinquedos (Av. Afonso Pena, 2564 - Funcionários)



Brincadeiras livres, gincana ecológica, exposição de brinquedos com Mala Mágica, teatrinho de marionete e a oficina Casa, Cidade, Planeta – um convite para brincar e pensar ecologicamente, acontece de 14h às 17h, no Museu dos brinquedos. O valor da entrada é a partir de R$ 20,00.



Praça da Savassi (R. Antônio de Albuquerque, 619 - Funcionários)



No domingo (12/10), acontece o “Fantástico Festival de Brincadeira e Cultura”, de 9h30 às 12h30, na Praça da Savassi, com entrada gratuita.



Centro Cultural IDEA (R. Bernardo Guimarães, 1200 - Funcionários)



“Máquina do Tempo - Vander Lee encontra Louis Armstrong e Chaplin Sorri” é uma atração que acontece às 11h no domingo (12/10), com valor de entrada a partir de R$ 20.



Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420 - Centro)



No sábado (11/10), o Sesc Palladium recebe a atração “Alexa no País das Maravilhas Virtuais”, às 17h. No domingo (12/10), “Siricoté – 15 anos do Grupo Serelepe” é atração das 17h. Ambas com entradas a partir de R$ 10.



Para todo o fim de semana, a atração será o “Ninho Festival, entre os horários de 10h, 11h e 16h, com entrada gratuita.



Para todo outubro



11 a 15/10

Zoopocalipse: uma aventura animal

Horário: 10h

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00



Missão Pet

Horário: 11h50

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00



A casa mágica de Gaby: o filme

Horário: 14h

Endereço: Centro Cultural Unimed-BH Minas (R. da Bahia, 2.244 - 5º andar - Lourdes)

A partir de R$6,00



18/10

Oficina “Objetos ópticos”, com Grupo Fios

Horário: 9h às 13h

Endereço: Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Av. Álvares Cabral, 560 - Lourdes)

Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação



19 e 26/10

Projeto Educativo Aberto

Horário: 13h30 às 16h30

Endereço: Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

Participação por ordem de chegada / Sujeito à lotação



11,12,18,19, 25 e 26/10

Campanha educativa "Não alimente os animais silvestres... Essa atitude coloca a saúde deles e a sua em risco!"

Horário: 10h às 12h e 13h30 às 15h30

Endereço: Zoológico de BH (Portaria I - Pampulha - Av. Otacílio Negrão de Lima, 8.000 - Pampulha - Portaria II - Serrano - Av. Antônio Francisco Lisboa, 2.600 - Serrano)

As vendas dos ingressos para o acesso ao Zoológico estão sendo feitas somente em dinheiro na portaria do local.





