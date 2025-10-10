Confira atividades gratuitas para o Dia das Crianças em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Teatro, música, narração de histórias, exposições, oficinas – o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, enseja diversas atividades voltadas ao público infantil em Belo Horizonte, ao longo de todo o fim de semana. Vários espaços culturais da cidade, tanto públicos quanto privados, dedicam suas programações à garotada.



O projeto Museus Centro vai oferecer oficinas gratuitas nos equipamentos que o compõem. No Museu Histórico Abílio Barreto, Milene Brizeno Chalfum propõe, a partir de experiências plásticas, um novo olhar sobre as ervas daninhas que crescem nas gretas das calçadas e trincas de muros da cidade, com a oficina “Livro de artista para crianças”, que ministra neste sábado (11/10), das 14h às 16h30. A oficina é voltada para crianças a partir de 4 anos, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail producaomc.mhab@viadutodasartes.org.br.



Também amanhã, das 10h às 12h, no Museu da Moda, a oficina “(Des)fiando” provoca os pequenos a terem contato com o desenho e o fazer têxtil. A atividade é voltada para crianças a partir de 10 anos. É necessário inscrição prévia pelo formulário disponível no site https://prefeitura.pbh.gov.br/.



O Palácio das Artes promove o projeto Palco Aberto, que acolhe apresentações de estudantes do Cefart e artistas convidados. Nesta sexta (10/10), das 18h às 22h, as apresentações são voltadas para a valorização das artes negras.



As atividades do dia integram o programa “Sobre tons”, iniciativa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que entra como parceiro da Fundação Clóvis Salgado. Amanhã, o Palco Aberto – Dia do Pequeno Artista celebra a infância, das 9h45 às 17h, nos jardins internos do Palácio das Artes, com oficinas, troca de livros, teatro, narração de histórias, sessão de cinema e o ateliê “Cartas de Alice”, promovido em consonância com a “Ocupação Giramundo”, com inscrições pelo e-mail agendamento.educativofcs@appa.art.br.



A comemoração do Dia das Crianças também acontece ao ar livre, com o “Picnic na Praça”, evento que será realizado no domingo, das 10h às 16h, na Praça das Águas, no Parque das Mangabeiras, com acesso gratuito.



Rúbia Mesquita conduz uma programação que inclui música, teatro e circo. As atrações são o espetáculo “Uma surpresa para Benedita”, do Grupo Trampulim, as interações circenses da Cia. Gêmea e as canções infantis do grupo Do Ré Mirim, além do som do DJ Kriokinha durante os intervalos.



A programação se completa com o animado “Baile da Dri”, show da cantora Adrianna, trazendo um repertório para animar crianças e adultos. A programação contará, ainda, com oficinas, brincadeiras e espaço de lazer para todas as famílias.



As artes cênicas dão a tônica no Galpão Cine Horto, onde está sendo realizada, desde o último dia 3, a primeira edição da “Mostra Infâncias”. Hoje, as atrações são o espetáculo “A menina cientista e o mistério do urro”, às 14h30, e oficina de jogos teatrais, das 10h às 11h.



No sábado (11/10) haverá a ação Rua de Brincar, das 14h às 16h, e a apresentação da peça “Quase árvore”, às 17h, a cargo do grupo Atrás do Pano. No domingo, a Cia. Bando encena “A árvore do pai boi”, às 17h, e também haverá exibição de documentário e lançamento de livro. A programação é gratuita.



SIGA A ROTA

Confira endereços dos locais com programação infantil neste fim de semana

. Museu Histórico Abílio Barreto (Av. Prudente de Morais, 202, Cidade Jardim)

. Museu da Moda (Rua da Bahia, 1.149, Centro)

. Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro)

. Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras)

. Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto)