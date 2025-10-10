'João e Maria', dos Irmãos Grimm, agora se passa no sertão brasileiro

E se o clássico “João e Maria” se passasse no sertão brasileiro? O espetáculo “João e Maria – A opereja”, da Cyntilante Produções, se propõe a colocar essa ideia em prática. A ópera, que estreou em 2023, terá apresentação neste domingo (12/10), Dia das Crianças, às 16h, no Teatro Francisco Nunes.

Na narrativa original dos Irmãos Grimm, os irmãos se perdem na floresta após serem abandonados pelos pais. Tentando achar o caminho de volta, encontram uma casa feita de doces, construída por uma bruxa que os aprisiona.



Já na adaptação da companhia mineira, João (Thales Barbosa) e Maria (Vivian Germano) saem em busca de pequis para o jantar quando acabam se perdendo na caatinga. A casa continua sendo feita de doces, mas, no lugar das balas de goma e bengalas açucaradas, há tapioca, pé de moleque, bolo de rolo, cocada e doce de leite. As figuras mágicas do espetáculo também se transformam em personagens do folclore nacional, como o Papa-Figo, ou Homem do Saco, a Comadre Fulozinha e o Saci-Pererê.

Fernando Bustamante, que assina a adaptação e a direção-geral do espetáculo, afirma que o sertão da história abrange o cenário nordestino e mineiro. “Desde o início, nossa primeira pergunta foi qual seria esse lugar onde você tem seres mágicos e uma casinha de doce? Pensamos automaticamente na cultura sertaneja”, conta.



Realidade social

Além disso, o cenário também reflete a realidade social brasileira, próxima à situação de escassez que marca a história original e leva os personagens a serem enganados pela bruxa. “Chegamos ao sertão justamente a partir desse olhar. A história fala da falta e de um lugar onde as pessoas não têm comida suficiente para o ano inteiro, onde é preciso aprender a não desperdiçar comida”, continua o diretor.

“João e Maria – A opereja” integra uma tetralogia de óperas adaptadas pela Cyntilante Produções em comemoração aos 20 anos da companhia. O projeto visa recriar quatro obras clássicas a partir da realidade brasileira. Entre as produções estão “A guitarra mágica”, adaptação de “A flauta mágica”, de Mozart; “Aida, a rainha da bateria”, versão em samba de “Aida”, de Giuseppe Verdi, com estreia prevista para ainda este ano; e “Guarani”, que estreia em 2026, inspirada na ópera homônima de Carlos Gomes.



O espetáculo deste domingo será inteiramente cantado. A trilha, sob direção musical de Marcelo Minal, mescla ritmos eruditos aos sertanejos, resultando na “opereja”, que incorpora instrumentos como rabeca, acordeon e sanfona.



Elementos visuais

Fernando destaca que, apesar da ausência de falas, a encenação é bastante dinâmica. “A música já é um grande atrativo para o público infantil. Além disso, não é uma ópera em que se fica muito tempo cantando parado, às vezes sem ação. O tempo inteiro os personagens estão interagindo, cantando ou dançando”, explica.

Figurinos e cenários ricos em elementos visuais, que se tornam parte essencial da narrativa, são outros destaques do espetáculo. “A gente até brinca que é quase uma feira de artesanato em cena. Tem material de juta, fuxico, renda. A gente tenta trazer exatamente aquilo que está no nosso imaginário para o real”, diz o diretor.



“JOÃO E MARIA – A OPEREJA”

Neste domingo (12/10), às 16h, no Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1.321 – Centro). Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria local.



Outras atrações

>>> LÁ DA FAVELINHA

O Centro Cultural Lá da Favelinha (Rua Dr. Argemiro Rezende Costa, 191), no Aglomerado da Serra, realiza neste sábado (11/10), das 10h às 14h, a tradicional festa do Dia das Crianças. Além das atrações lúdicas e artísticas, como palhaçaria e pintura facial, o evento oferece lanche coletivo e atividades de acolhimento. Para a realização, o Lá da Favelinha está recebendo doações de brinquedos, doces, alimentos e serviços voluntários, incluindo ofertas de atividades e oficinas, que podem ser doados ou ofertados até hoje (10/10). Entrada gratuita.



>>> BEATLES PARA CRIANÇAS

Neste sábado (11/10), a cantora Izza e o pianista Evan Megaro apresentam o show “Beatles para crianças”, às 11h, no Centro Cultural Idea (Rua Bernardo Guimarães, 1.200 – Funcionários). No repertório, canções como “Yellow submarine”, “All together now” e “Blackbird”, apresentadas de forma lúdica e pedagógica, com foco no ensino da música e do inglês para os pequenos. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Sympla.



>>> ESPAÇO DO CONHECIMENTO

Deste sábado (11/10) a 19 de outubro, o Espaço do Conhecimento (Praça da Liberdade, 700 – Funcionários) realiza a Semana das Crianças com 13 atividades para a meninada. Amanhã, às 15h, será realizado o teatro de sombras “Ciências em mãos: a vida e o oceano”. No domingo (12/10), às 15h, e na sexta (17/10), às 11h, haverá oficina de pinturas e colagens inspiradas no Dia das Bruxas. A oficina “Libras para crianças” ocorre na terça, às 15h; e a “Tarde de Jogos”, na quarta, das 14h às 16h30. No sábado (18/10), às 15h, as crianças podem criar HQS, tirinhas ou narrativas ilustradas sobre a origem do mundo. Programação completa em https://www.ufmg.br/espacodoconhecimento/. Entrada gratuita, com retirada de ingressos a partir de duas horas antes da atividade.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro