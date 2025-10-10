Assine
ARTES VISUAIS

Feira de Arte Contemporânea reúne 64 expositores

Evento Junta, cuja 13ª edição será realizada neste sábado (11/10) e domingo em BH, promove também oficina para crianças com os artistas Paulo Nazareth e Comum 

Lucas Lanna Resende
Repórter
Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas
10/10/2025 04:00

Moça observa monóculo em galpão da Feira de Arte Contemporânea, com diversas obras expostas em paredes e mesas
Funarte recebe a Feira de Arte Contemporânea, que pela primeira vez tem participantes de outros estados e do exterior crédito: @100 erros/divulgação

Centenas de quadros se espalham ao longo das paredes de um dos galpões da Funarte. À primeira vista, parecem desordenados porque são muitos. Mas, depois de um olhar mais atento, nota-se que estão divididos por técnicas e estética semelhantes, dando um panorama do trabalho dos 64 participantes desta 13ª edição da Junta – Feira de Arte Contemporânea.

O evento começou no final de semana passado e segue em cartaz neste sábado (11/10) e domingo com intuito de reunir artistas independentes e potenciais compradores de arte. Pela segunda vez ao longo das 13 edições, as crianças serão contempladas com oficina de impressos, compreendendo técnicas de gravura como estêncil, carimbos e xilogravuras ministrada pelos artistas visuais Paulo Nazareth e Comum.


“Eu sou pai de duas crianças. Sempre levei meus filhos comigo para as edições passadas da Junta e fui percebendo que eles ficavam entediados. Não tinham o mesmo entusiasmo meu. Aí, bateu a tristeza, né?”, diz Comum, bem-humorado. “Foi então que começamos a entender que a Junta também tinha um público infantil, que deveria ser contemplado”, afirma ele, que, ao lado de Thiago Alvim, é idealizador e curador da feira.


Bazar

A Junta nasceu despretensiosamente, em 2016, quando Thiago, Comum, Binho Barreto e Ticiano Rottenstein se juntaram para fazer um bazar de final de ano que pudesse estimular a circulação de materiais artísticos a preço acessível. A primeira edição foi no ateliê que o artista plástico Sérgio Machado mantém no bairro Bonfim. Depois foi montada em diferentes locais, até se fixar na Funarte, desde o ano passado.


“De cara foi um sucesso”, comenta Thiago Alvim, creditando a boa recepção da feira ao fato de o evento agregar os artistas da cidade e fomentar uma cena local. Nas primeiras edições, ele lembra, participaram somente belo-horizontinos e pessoas ligadas à capital mineira. Aos poucos, a Junta foi contando com nomes de artistas de outras regiões.


Nesta edição, por exemplo, uma das participantes é a peruana Yanaki Herrera – que, inclusive, teve suas obras expostas na Casa Camelo em setembro –, a soteropolitana Ani Ganzala e a brasiliense Manu Dib, além do valadarense Paulo Nazareth.


Entre os artistas belo-horizontinos, há nomes conhecidos, como Marta Neves e Kdu dos Anjos, idealizador do projeto Lá da Favelinha. Também artistas emergentes, como Juliana Sousa de Oliveira, que desenvolve o julianismo, movimento que dá destaque às pessoas que historicamente nunca tiveram direito à exposição.


“O artista visual vive em um mundo muito individual e particular. É diferente do músico, que tem a oportunidade de compor e tocar com outras pessoas”, afirma Thiago Alvim. “Então, com o Junta, queríamos colocar os artistas em contato entre si”, emenda.


O caráter comercial da iniciativa não pode ser desconsiderado, contudo. A feira, afinal, também serve como vitrine importante para artistas que não são representados por nenhuma galeria. “O mercado de artes visuais costuma ser viciado, sempre com os mesmos artistas e as mesmas galerias movimentando milhões de reais. Não queremos nos contrapor, mas ser uma alternativa que caminhe junto com as galerias”, afirma Comum.


JUNTA – FEIRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA
Neste sábado (11/10) e domingo, das 10h às 20h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Entrada franca. Oficina com Paulo Nazareth e Comum, no domingo, das 13h às 17h, gratuitamente. Informações pelo Instagram (@junta.art).


Outros eventos no fim de semana

>>> MIKE LOVE NO DISTRITAL

O havaiano Mike Love se apresenta nesta sexta-feira (10/10), às 21h, no Distrital (Rua Opala, S/Nº, Cruzeiro). O show integra a turnê do disco “Leaders”. Hits do cantor de reggae, como “Permanent holiday” e “Earthlings”, devem entrar no setlist. Ingressos à venda por R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), no site shotgun.live. Meia-entrada solidária mediante doação de 1 kg de alimento não perecível.


>>> FEIRA DO VINIL

A partir das 10h deste sábado (11/10), acontece mais uma edição da já tradicional Feira do Vinil e CD. Aproximadamente 20 expositores levarão seu acervo para a Casa de Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro). O evento tem entrada franca.


>>> FARTURA EM NOVA LIMA

A terceira edição do Festival Fartura em Nova Lima será realizada neste sábado (11/10) e domingo, a partir das 11h, no Espaço CSul, à beira da Lagoa dos Ingleses. O evento contará com cozinhas ao vivo, restaurantes convidados e espaço kids. Entre os participantes estão A Pão de Queijaria, Pobre Juan, 68 La Pizzeria e Nimbos Bar. Entrada franca.

Tópicos relacionados:

arte bh cultura- feira minas-gerais

