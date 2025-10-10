Feira de Arte Contemporânea reúne 64 expositores

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Centenas de quadros se espalham ao longo das paredes de um dos galpões da Funarte. À primeira vista, parecem desordenados porque são muitos. Mas, depois de um olhar mais atento, nota-se que estão divididos por técnicas e estética semelhantes, dando um panorama do trabalho dos 64 participantes desta 13ª edição da Junta – Feira de Arte Contemporânea.



O evento começou no final de semana passado e segue em cartaz neste sábado (11/10) e domingo com intuito de reunir artistas independentes e potenciais compradores de arte. Pela segunda vez ao longo das 13 edições, as crianças serão contempladas com oficina de impressos, compreendendo técnicas de gravura como estêncil, carimbos e xilogravuras ministrada pelos artistas visuais Paulo Nazareth e Comum.



“Eu sou pai de duas crianças. Sempre levei meus filhos comigo para as edições passadas da Junta e fui percebendo que eles ficavam entediados. Não tinham o mesmo entusiasmo meu. Aí, bateu a tristeza, né?”, diz Comum, bem-humorado. “Foi então que começamos a entender que a Junta também tinha um público infantil, que deveria ser contemplado”, afirma ele, que, ao lado de Thiago Alvim, é idealizador e curador da feira.



Bazar

A Junta nasceu despretensiosamente, em 2016, quando Thiago, Comum, Binho Barreto e Ticiano Rottenstein se juntaram para fazer um bazar de final de ano que pudesse estimular a circulação de materiais artísticos a preço acessível. A primeira edição foi no ateliê que o artista plástico Sérgio Machado mantém no bairro Bonfim. Depois foi montada em diferentes locais, até se fixar na Funarte, desde o ano passado.



“De cara foi um sucesso”, comenta Thiago Alvim, creditando a boa recepção da feira ao fato de o evento agregar os artistas da cidade e fomentar uma cena local. Nas primeiras edições, ele lembra, participaram somente belo-horizontinos e pessoas ligadas à capital mineira. Aos poucos, a Junta foi contando com nomes de artistas de outras regiões.



Nesta edição, por exemplo, uma das participantes é a peruana Yanaki Herrera – que, inclusive, teve suas obras expostas na Casa Camelo em setembro –, a soteropolitana Ani Ganzala e a brasiliense Manu Dib, além do valadarense Paulo Nazareth.



Entre os artistas belo-horizontinos, há nomes conhecidos, como Marta Neves e Kdu dos Anjos, idealizador do projeto Lá da Favelinha. Também artistas emergentes, como Juliana Sousa de Oliveira, que desenvolve o julianismo, movimento que dá destaque às pessoas que historicamente nunca tiveram direito à exposição.



“O artista visual vive em um mundo muito individual e particular. É diferente do músico, que tem a oportunidade de compor e tocar com outras pessoas”, afirma Thiago Alvim. “Então, com o Junta, queríamos colocar os artistas em contato entre si”, emenda.



O caráter comercial da iniciativa não pode ser desconsiderado, contudo. A feira, afinal, também serve como vitrine importante para artistas que não são representados por nenhuma galeria. “O mercado de artes visuais costuma ser viciado, sempre com os mesmos artistas e as mesmas galerias movimentando milhões de reais. Não queremos nos contrapor, mas ser uma alternativa que caminhe junto com as galerias”, afirma Comum.



JUNTA – FEIRA DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Neste sábado (11/10) e domingo, das 10h às 20h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Entrada franca. Oficina com Paulo Nazareth e Comum, no domingo, das 13h às 17h, gratuitamente. Informações pelo Instagram (@junta.art).



