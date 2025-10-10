João Gomes faz show gratuito em BH em novembro; veja como retirar ingresso
Apresentação do cantor pernambucano encerra o festival LED no dia 3 de novembro. Programação tem ainda Djonga e Lázaro Ramos
compartilheSIGA
A sensação do piseiro João Gomes fará show gratuito na Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 3 de novembro.
O dono dos sucessos "Dengo", "Eu tenho a senha" e "Meu pedaço de pecado" se apresenta no encerramento da programação do festival LED – Luz na Educação, que chega pela primeira vez à capital mineira. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e em festivalled.com.br.
Esteatose hepática: doença fez João Gomes parar de beber; entenda
Saiba o nome, o significado e o sexo do bebê de João Gomes e Ary Mirelle
Entre os convidados do festival estão Conceição Evaristo, Djonga, Sandra Annenberg e Lázaro Ramos. Mesas de debate discutirão temas em torno da educação e do futuro, como inteligência artificial, a presença feminina na tecnologia e o papel da cultura na formação das novas gerações. A programação será transmitida pelo Globoplay e pelo Canal Futura.
Leia Mais
João Gomes em Belo Horizonte
Quando: 3 de novembro de 2026
Onde: Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto)
Quanto: entrada gratuita mediante retirada de ingresso em festivalled.com.br