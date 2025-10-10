Assine
overlay
Início Cultura
MÚSICA BRASILEIRA

João Gomes faz show gratuito em BH em novembro; veja como retirar ingresso

Apresentação do cantor pernambucano encerra o festival LED no dia 3 de novembro. Programação tem ainda Djonga e Lázaro Ramos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
10/10/2025 06:00

compartilhe

SIGA
x
O cantor João Gomes fará um show gratuito em Belo Horizonte no dia 3 de novembro
O cantor João Gomes fará um show gratuito em Belo Horizonte no dia 3 de novembro crédito: Instagram/ Reprodução

A sensação do piseiro João Gomes fará show gratuito na Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 3 de novembro.

O dono dos sucessos "Dengo", "Eu tenho a senha" e "Meu pedaço de pecado" se apresenta no encerramento da programação do festival LED – Luz na Educação, que chega pela primeira vez à capital mineira. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e em festivalled.com.br.

Esteatose hepática: doença fez João Gomes parar de beber; entenda

Saiba o nome, o significado e o sexo do bebê de João Gomes e Ary Mirelle

Entre os convidados do festival estão Conceição Evaristo, Djonga, Sandra Annenberg e Lázaro Ramos. Mesas de debate discutirão temas em torno da educação e do futuro, como inteligência artificial, a presença feminina na tecnologia e o papel da cultura na formação das novas gerações. A programação será transmitida pelo Globoplay e pelo Canal Futura.

Leia Mais

João Gomes em Belo Horizonte 

Quando: 3 de novembro de 2026

Onde: Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto)

Quanto: entrada gratuita mediante retirada de ingresso em festivalled.com.br

Tópicos relacionados:

belo-horizonte festival joao-gomes show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay