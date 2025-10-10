João Gomes faz show gratuito em BH em novembro; veja como retirar ingresso

A sensação do piseiro João Gomes fará show gratuito na Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, no dia 3 de novembro.

O dono dos sucessos "Dengo", "Eu tenho a senha" e "Meu pedaço de pecado" se apresenta no encerramento da programação do festival LED – Luz na Educação, que chega pela primeira vez à capital mineira. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla e em festivalled.com.br.

Entre os convidados do festival estão Conceição Evaristo, Djonga, Sandra Annenberg e Lázaro Ramos. Mesas de debate discutirão temas em torno da educação e do futuro, como inteligência artificial, a presença feminina na tecnologia e o papel da cultura na formação das novas gerações. A programação será transmitida pelo Globoplay e pelo Canal Futura.

João Gomes em Belo Horizonte

Quando: 3 de novembro de 2026

Onde: Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto)

Quanto: entrada gratuita mediante retirada de ingresso em festivalled.com.br