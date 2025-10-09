Húngaro László Krasznahorkai vence Nobel de Literatura

Favorito nas bolsas de apostas não só neste ano, como também nos anteriores, o escritor húngaro László Krasznahorkai, de 71 anos, venceu o Nobel de Literatura. O anúncio foi feito hoje (9/10), às 13h (8h do Brasil)na Academia Sueca, em Estocolmo.

Conhecido por um aobra considerada difícil, frequentemente rotulada de pós-moderna, Krasznahorkai é conhecido por romances como “A melancolia da resistência” (1989) e “Satantango” (1985), ambos adaptados para o cinema por seu conterrâneo Béla Tarr.

Krasznahorkai é a 122a. pessoas a receber o prêmio, cuja primeira edição ocorreu em1901.

Veja os ganhadores do Nobel nos últimos 10 anos:

2024 - Han Kang (Coreia do Sul) - De formação literária, ela também se dedicou à arte e à música, o que se reflete em toda a sua produção. De acordo com a academia, o prêmio foi concedido “por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".

2023: Jon Fosse (Noruega) - Já chamado de "Samuel Beckett norueguês do século 21", sua obra inclui ficção, poesia, ensaios, mais de 40 peças teatrais e títulos infantis. Segundo a Academia, o prêmio foi concedido "por suas peças e prosa inovadoras que dão voz ao indizível".

2022: Annie Ernaux (França) - Annie Ernaux é considerada uma das autoras mais importantes da França, ao escrever romances sobre a vida cotidiana em seu país. Com obra essencialmente autobiográfica, aborda o peso da dominação das classes sociais e a paixão do amor, temas que marcaram sua trajetória.

2021: Abdulrazak Gurnah (Tanzânia) - O romancista é conhecido sobretudo pelo livro "Paradise" (1984), ambientado no leste da África durante a Primeira Guerra Mundial. A obra foi finalista na época do Booker Prize de ficção.

2020: Louise Glück (Estados Unidos) - Considerada por muitos uma das poetas contemporâneas mais talentosas dos Estados Unidos, tem obra centrada em casos de amor fracassados, encontros familiares desastrosos e desespero existencial.

2019: Peter Handke (Áustria) - Seu trabalho é reconhecido pela experimentação. Coautor do roteiro do filme "Asas do desejo" (1987), de Wim Wenders, foi escolhido ganhador do Nobel "por um trabalho influente que, com engenhosidade linguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana".

2018: Olga Tokarczuk (Polônia) - Segundo o Nobel, a verdadeira inovação de Olga veio com seu terceiro romance, "Prawiek i inne czasy" ("Primitivo e outros tempos"), de 1996. O volume é "um excelente exemplo de nova literatura polonesa após 1989", avaliou o comitê do prêmio.

2017: Kazuo Ishiguro (Reino Unido) - Considerado um dos mais importantes autores vivos da língua inglesa, ele é autor de oito livros (sete romances e um volume de contos). São de Ishiguro "Os vestígios do dia" (1989), que ganhou o Man Booker Prize, e "Não me abandone jamais" (2005), ambos adaptados ao cinema.

2016: Bob Dylan (Estados Unidos) - Dispensa apresentações, é o grande poeta da música americana. A opção por um músico – e não por um escritor de ofício – soou incomum, mas o nome do Dylan vinha sendo cotado havia muitos anos.