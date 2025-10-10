Dani Guimarães faz show inédito com releituras de Clara Nunes e Caymmi

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A mineira Dani Guimarães comemora 30 anos de carreira nesta sexta-feira (10/10) com show inédito na Casa Outono, especialmente criado para a ocasião. A apresentação reúne música, dança e poesia.

Filha de pais coralistas, Dani começou nas artes pelo balé clássico. “Cresci com muita influência musical. Meus pais não tinham com quem me deixar, então eu os acompanhava nos ensaios”, conta. Ainda na adolescência, começou a escrever poemas. Aos 15 anos, já tinha material suficiente para um livro. Na mesma época, cantava e tocava em uma banda.

No espetáculo cênico-musical “Mar à deriva”, que será apresentado nesta sexta, Dani se inspira nas belezas e mistérios do oceano. A conexão com o mar vem de longa data. Nascida em Belo Horizonte, no Bairro Sagrada Família, ela conta que viveu as primeiras experiências com o mar durante as férias da infância no litoral do Rio de Janeiro.



“Eu não poderia falar de outra coisa a não ser o mar. Comparo muito o oceano com o ser humano, porque ele é imprevisível. Um dia está calmo; no outro, agitado, e o ser humano é assim também. Isso se reflete especialmente no universo feminino, nas mudanças do corpo e dos hormônios”, explica.



No palco, Dani reúne todas as linguagens que experimentou ao longo da carreira, agora, segundo ela, com mais maturidade. “Tenho tentado trazer algo bem particular, com a minha marca, a minha personalidade e a minha forma de ver o mundo”, afirma a artista. A cenografia é assinada por Ana Bouissou, e o figurino, por Natasha Sarkis.

O repertório reúne canções que remetem ao mar, de diversos artistas que exploraram o tema, de Dorival Caymmi a Lenine, de Clara Nunes a Vitor Ramil. “Quis montar um repertório vasto, diversificado e com identidade. Não canto nada que não me toque profundamente. A intensidade é a minha marca”, diz. Entre uma música e outra, a artista mistura dança e poesia.



Dani será acompanhada pelos músicos Felipe Fantoni (baixo) – produtor de seu primeiro disco,“Releituras afetivas” (2020) –, Augusto Cordeiro (violão), Daniel Guedes (percussão) e Breno Cruz (violoncelo).

Além das releituras, ela apresentará também seus dois primeiros singles autorais, “Vamos entrar no mar” e “Marejou”. A primeira canção nasceu de um momento com o filho da artista, que é autista. “Ele começou a cantar, criando uma melodia. Fui observando o corpo dele, o som que saía, e peguei uma caneta para registrar. O processo foi muito natural”, conta.



A segunda faixa, “Marejou”, foi composta em mais uma vez em parceria com Felipe Fantoni. Após o show, Dani deve lançar os singles nas plataformas digitais.



DANI GUIMARÃES– “MAR À DERIVA”

Show em comemoração aos 30 anos de carreira. Nesta sexta-feira (10/10), às 20h, na Casa Outono (Rua Outono, 571 – Carmo). Ingressos: R$ 60, à venda no Sympla.