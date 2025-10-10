Youtuber Enaldinho se apresenta no BeFly Hall neste domingo

Em homenagem ao Dia das Crianças, o youtuber e influenciador digital Enaldinho se apresenta no BeFly Hall, neste domingo (12/10), às 18h, com o show “Enaldinho – A origem de Happy e Angry”. A história mescla ficção com fatos reais, vividos pelo influenciador na infância e durante a criação do canal. Enaldinho enfrenta o personagem Rei, interpretado por Leandro Bolina, que lida com duas personalidades opostas: o “Happy”, que representa o lado sonhador da figura, e o “Angry”, uma imagem dos medos e inseguranças dele.



A peça se passa em 2012, ano em que o youtuber passou a gravar vídeos e conhecer novos amigos, quando decidiu criar o canal na plataforma. “O mais legal dessa história é a mensagem que passamos no final, uma visão anti-bullying. Sei o quanto uma criança que sofre com o bullying pode crescer e se tornar um adulto com traumas”, afirma Enaldinho.



Ele ainda conta que, quando estava na escola, sentia dificuldade para contar aos amigos sobre o canal, com medo da reação das pessoas. “Com o tempo, eles foram abraçando a ideia, entendendo o que eu estava fazendo e que era algo legal”, diz.



Enaldinho produz vídeos para a internet há 12 anos, muitas coisas mudaram desde então, do conteúdo ao formato dos vídeos. As primeiras publicações no canal no YouTube do influenciador se baseiam, especialmente, em pegadinhas. Assuntos como “Pegadinha: trocando recheio do chiclete”, “trocando recheio do bombom” ou “biscoito de barro”, se destacam com mais de 1 milhão de visualizações.



Os vídeos do influenciador são, em sua maioria, consumidos por um público infantojuvenil. Porém, inicialmente, essa não era a intenção de Enaldinho. “Nunca quis gravar vídeo para criança e não gravo vídeo para criança. O que aconteceu foi que eu sempre gravei o que eu gostava de fazer, coisas que eu era apaixonado, sempre como uma grande brincadeira.”



Com o tempo, o influenciador passou a ser abordado por crianças pedindo fotos e autógrafos. Nesse contexto, ele compreendeu o alcance do conteúdo para o público infantojuvenil.



Mudanças

“Pensei: ‘Eu não gravo vídeo para crianças, mas tem crianças que me assistem.’ Eu entendi isso, refleti quanto a responsabilidade que eu tinha nas minhas mãos e comecei a produzir de uma forma diferente. Parei de falar palavrão e de gravar cenas que estimulem as crianças a se colocarem em situações de risco.” De acordo com Enaldinho, o canal passou a ser voltado para toda a família.



Atualmente, os vídeos do influenciador têm um tom diferente em comparação às primeiras publicações no canal. Conteúdos como “24 horas em um caminhão de bombeiro” e “Festa do pijama na loja de brinquedos” compõem a lista.



Além dessas mudanças, o formato dos vídeos também passou por alterações durante os anos, especialmente com o surgimento de novas redes sociais, como o TikTok. “Quando comecei a gravar, o YouTube era a única rede social de vídeos. O Instagram só suportava fotos e o TikTok nem sonhava em existir. Na internet você deve estar se reinventando e readaptando o tempo todo.”



A duração dos vídeos, bem menores atualmente, e o formato vertical, diferente do horizontal usado por muitos anos, se destacam entre as maiores mudanças nas produções para as redes sociais. Para Enaldinho, gravar vídeos curtos sempre foi uma dificuldade.



“Quando comecei, os conteúdos eram assistidos em computadores. Com o tempo, a audiência passou a ficar maior em dispositivos móveis e em celulares, o que impacta a forma como produzimos. Hoje, o público está de volta à televisão, cada vez mais os vídeos são assistidos por Smart TVs”, explica Enaldinho.



Ele descreve a internet como um espaço aberto para núcleos amplos e variados. “No meu caso, produzo conteúdo para toda a família, crianças, adolescentes e pais. O que eu posso fazer é continuar fazendo vídeos para qualquer pessoa assistir”, conclui Enaldinho.



“ENALDINHO NO BEFLY HALL”

Show “A origem de Happy/Angry”, neste domingo (12/10), no BeFly Hall (Avenida Nossa Sra. do Carmo, 230, Savassi). Abertura dos portões às 16h e início do show às 18h. Ingressos disponíveis na plataforma Guichê Livre. Setor Happy: R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia e PCD). Setor Diamante: R$ 280 (inteira), R$ 140 (meia) e R$ 130 (PCD). Arquibancada: R$ 200 (inteira), R$ 100 (meia e PCD) e R$ 200 (combo família com três ingressos).



* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco