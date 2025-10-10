Assine
overlay
Início Cultura
ARTES CÊNICAS

‘Vital – O musical dos Paralamas’ chega a BH neste fim de semana

Montagem que repassa a trajetória da banda desde sua criação até os dias de hoje terá sessões desta sexta (10/10) a domingo, no Cine Theatro Brasil 

Publicidade
Carregando...
Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
10/10/2025 04:00

compartilhe

SIGA
x
Os atores Franco Kuster, Rodrigo Salva e Gabriel Manita de pé, um ao lado do outro, caracterizados como João Barone, Herbert Vianna e Bi Ribeiro, respectivamente
Franco Kuster (João Barone), Rodrigo Salva (Herbert Vianna) e Gabriel Manita (Bi Ribeiro) interpretam o trio de músicos no espetáculo em que o baterista Vital Dias (1959-2015) surge na figura de narrador crédito: Andre Wanderley/Divulgação. 


O ator carioca Rodrigo Salva estava em São Paulo, com uma temporada de “República Lee – Um musical ao som de Rita”, quando soube da seleção de elenco para um espetáculo sobre os Paralamas do Sucesso. Como a música, antes do teatro, sempre foi a praia dele, nem titubeou: se preparou e mandou um vídeo tocando “Vital e sua moto”.

Leia Mais


Mal sabia ele que a escolha da canção era mais do que certeira. Na época, aproximadamente dois anos atrás, estava em produção “Vital – O musical dos Paralamas”. A montagem – com direção artística de Pedro Brício, direção musical e arranjos de Daniel Rocha e texto de Patrícia Andrade – vem cumprindo agenda desde meados de 2024. Neste fim de semana, chega a Belo Horizonte, para três apresentações (de hoje a domingo), no Cine Theatro Brasil.


Salva interpreta Herbert Vianna. Ganhou o papel depois de estudar bastante a fala, o jeito de tocar e também a história da banda capitaneada pelo vocalista e guitarrista. Chegou pronto para a audição presencial.


Espetáculo que celebra os 40 anos da banda mais coesa e unida que despontou na geração 80 (e que esteve há pouco mais de um mês no BeFly Hall com a turnê comemorativa), começa após a tragédia de fevereiro de 2001, quando o ultraleve pilotado por Herbert caiu no mar, na região de Mangaratiba, matando Lucy, a mulher do músico, e deixando-o paraplégico.


Cena no hospital

A primeira cena é no hospital. Herbert acabou de acordar do coma. Seus companheiros, o baixista Bi Ribeiro (Gabriel Manita) e o baterista João Barone (Franco Kuster), chegam para visitá-lo. “Ele pergunta quem são eles, e o espetáculo dá a primeira guinada, voltando a 1984 e mostrando o início da história”, conta Salva.


Como é um musical biográfico, o espetáculo segue os Paralamas até a atualidade, indo e vindo no tempo. “A história começa em um lugar meio alegórico”, comenta o protagonista, acrescentando que passagens importantes são levadas para a cena. A chegada de Herbert ao Rio de Janeiro, vindo de Brasília; o início da amizade com Bi, seu primeiro amigo carioca; o encontro com José Fortes (o empresário da banda e considerado o quarto Paralama) na faculdade; e por aí vai.


Fortes foi o único que acompanhou o processo da montagem. Assistiu a uma leitura dramática. “Ele é um cara muito sério. Ficou ali, quieto, anotando algumas coisas. A gente ficou muito apreensivo. Quando acabou, ele desandou a chorar, disse que estava muito emocionado, que estava revendo a vida dele, que eu era o Herbert que ele tinha conhecido”, diz Salva.


Os Paralamas, à exceção de Herbert, assistiram ao musical. A equipe do espetáculo também foi ao show da banda. Rodrigo Salva passou apertado na ocasião. “Na camarim, o Bi, de brincadeira, disse: ‘Imita aí o Herbert’. Na frente da banda toda?”, disse o ator, que fez a imitação e deixou Herbert espantado com a semelhança.


O baterista Vital Dias (1959-2015), que dá título ao espetáculo e fez parte dos primórdios dos Paralamas (tocou somente nos primeiros shows da banda), é claro que aparece na história. “Ele acaba sendo também um narrador, como um elo para costurar a memória do Herbert”, diz Salva.


“VITAL – O MUSICAL DOS PARALAMAS”
Nesta sexta (10/10) e sábado (11/10), às 21h; e domingo (12/10), às 18h, no Cine Theatro Brasil (Avenida Amazonas, 315, Centro – Praça Sete). Ingressos: Plateia 1: R$ 180 e R$ 90 (meia); Plateia 2: R$ 140 e R$ 70 (meia); Plateia 3: R$ 50 (preço único). Duração: 110 min. À venda na bilheteria e no Eventim.


Outros espetáculos neste fim de semana

>>> “NA COMÉDIA DE EDGAR, ALAN PÕE O BICO”

Comédia da Cia. P’Atuá. Com dívidas e sem público para suas tragédias, o escritor Edgar decide participar de um concurso de comédias.

Tenta utilizar seu corvo ateu, Alan, para lhe dar inspiração. A montagem será apresentada nesta sexta (10/10) e sábado, às 20h, e domingo (12/10), às 19h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia). À venda no Sympla e na bilheteria (duas horas antes do evento).


>>> “VIROU PASSEIO”

Show solo do comediante Yuri Marçal, que trata, sem restrições, sobre relacionamentos e solteirice, sempre com um viés provocador. Sessão única nesta sexta (10/10), às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, S/Nº). Últimos ingressos à venda por R$ 80 e R$ 40 (meia), no Sympla e na bilheteria (duas horas antes do evento).

Tópicos relacionados:

bh cultura- em-cartaz minas-gerais musica paralamas show

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay