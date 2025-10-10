‘Vital – O musical dos Paralamas’ chega a BH neste fim de semana

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



O ator carioca Rodrigo Salva estava em São Paulo, com uma temporada de “República Lee – Um musical ao som de Rita”, quando soube da seleção de elenco para um espetáculo sobre os Paralamas do Sucesso. Como a música, antes do teatro, sempre foi a praia dele, nem titubeou: se preparou e mandou um vídeo tocando “Vital e sua moto”.



Mal sabia ele que a escolha da canção era mais do que certeira. Na época, aproximadamente dois anos atrás, estava em produção “Vital – O musical dos Paralamas”. A montagem – com direção artística de Pedro Brício, direção musical e arranjos de Daniel Rocha e texto de Patrícia Andrade – vem cumprindo agenda desde meados de 2024. Neste fim de semana, chega a Belo Horizonte, para três apresentações (de hoje a domingo), no Cine Theatro Brasil.



Salva interpreta Herbert Vianna. Ganhou o papel depois de estudar bastante a fala, o jeito de tocar e também a história da banda capitaneada pelo vocalista e guitarrista. Chegou pronto para a audição presencial.



Espetáculo que celebra os 40 anos da banda mais coesa e unida que despontou na geração 80 (e que esteve há pouco mais de um mês no BeFly Hall com a turnê comemorativa), começa após a tragédia de fevereiro de 2001, quando o ultraleve pilotado por Herbert caiu no mar, na região de Mangaratiba, matando Lucy, a mulher do músico, e deixando-o paraplégico.



Cena no hospital

A primeira cena é no hospital. Herbert acabou de acordar do coma. Seus companheiros, o baixista Bi Ribeiro (Gabriel Manita) e o baterista João Barone (Franco Kuster), chegam para visitá-lo. “Ele pergunta quem são eles, e o espetáculo dá a primeira guinada, voltando a 1984 e mostrando o início da história”, conta Salva.



Como é um musical biográfico, o espetáculo segue os Paralamas até a atualidade, indo e vindo no tempo. “A história começa em um lugar meio alegórico”, comenta o protagonista, acrescentando que passagens importantes são levadas para a cena. A chegada de Herbert ao Rio de Janeiro, vindo de Brasília; o início da amizade com Bi, seu primeiro amigo carioca; o encontro com José Fortes (o empresário da banda e considerado o quarto Paralama) na faculdade; e por aí vai.



Fortes foi o único que acompanhou o processo da montagem. Assistiu a uma leitura dramática. “Ele é um cara muito sério. Ficou ali, quieto, anotando algumas coisas. A gente ficou muito apreensivo. Quando acabou, ele desandou a chorar, disse que estava muito emocionado, que estava revendo a vida dele, que eu era o Herbert que ele tinha conhecido”, diz Salva.



Os Paralamas, à exceção de Herbert, assistiram ao musical. A equipe do espetáculo também foi ao show da banda. Rodrigo Salva passou apertado na ocasião. “Na camarim, o Bi, de brincadeira, disse: ‘Imita aí o Herbert’. Na frente da banda toda?”, disse o ator, que fez a imitação e deixou Herbert espantado com a semelhança.



O baterista Vital Dias (1959-2015), que dá título ao espetáculo e fez parte dos primórdios dos Paralamas (tocou somente nos primeiros shows da banda), é claro que aparece na história. “Ele acaba sendo também um narrador, como um elo para costurar a memória do Herbert”, diz Salva.



“VITAL – O MUSICAL DOS PARALAMAS”

Nesta sexta (10/10) e sábado (11/10), às 21h; e domingo (12/10), às 18h, no Cine Theatro Brasil (Avenida Amazonas, 315, Centro – Praça Sete). Ingressos: Plateia 1: R$ 180 e R$ 90 (meia); Plateia 2: R$ 140 e R$ 70 (meia); Plateia 3: R$ 50 (preço único). Duração: 110 min. À venda na bilheteria e no Eventim.



