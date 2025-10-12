Veja como vai ficar o tempo neste feriado e Dia das Crianças em BH
A temperatura máxima pode chegar aos 30°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%
O domingo (12/10) de feriado nacional e Dia das Crianças será de ceu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva típicas da primavera, a partir da tarde.
De acordo com a Defesa Civil, a manhã teve uma temperatura mínima de 17,7°C e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.
No sábado (11/10), Belo Horizonte registrou chuva forte em oito das nove regionais da capital mineira. Confira os acumulados em cada região:
- Barreiro: 0,0 (0,0%)
- Centro Sul: 1,7 (1,5%)
- Leste: 5,8 (5,3%)
- Nordeste: 13,0 (11,8%)
- Noroeste: 28,4 (25,8%)
- Norte: 10,0 (9,1%)
- Oeste: 3,4 (3,1%)
- Pampulha: 18,6 (16,9%)
- Venda Nova: 5,8 (5,3%)
Média Climatológica de outubro (110,1 mm)