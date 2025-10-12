Assine
CALOR E CHUVA?

Veja como vai ficar o tempo neste feriado e Dia das Crianças em BH

A temperatura máxima pode chegar aos 30°C à tarde, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
12/10/2025 10:41 - atualizado em 12/10/2025 10:42

Crianças aproveitando o fim de semana na capital mineira
Crianças pedalando em volta da Lagoa da Pampulha crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

O domingo (12/10) de feriado nacional e Dia das Crianças será de ceu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva típicas da primavera, a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a manhã teve uma temperatura mínima de 17,7°C e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

No sábado (11/10), Belo Horizonte registrou chuva forte em oito das nove regionais da capital mineira. Confira os acumulados em cada região:

  • Barreiro: 0,0 (0,0%)
  • Centro Sul: 1,7 (1,5%)
  • Leste: 5,8 (5,3%)
  • Nordeste: 13,0 (11,8%)
  • Noroeste: 28,4 (25,8%)
  • Norte: 10,0 (9,1%)
  • Oeste: 3,4 (3,1%)
  • Pampulha: 18,6 (16,9%)
  • Venda Nova: 5,8 (5,3%)

Média Climatológica de outubro (110,1 mm)

Tópicos relacionados:

bh calor chuva minas-gerais previsao-do-tempo tempo

