Veja como vai ficar o tempo neste feriado e Dia das Crianças em BH

O domingo (12/10) de feriado nacional e Dia das Crianças será de ceu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva típicas da primavera, a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a manhã teve uma temperatura mínima de 17,7°C e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No sábado (11/10), Belo Horizonte registrou chuva forte em oito das nove regionais da capital mineira. Confira os acumulados em cada região:

Barreiro: 0,0 (0,0%)

Centro Sul: 1,7 (1,5%)

Leste: 5,8 (5,3%)

Nordeste: 13,0 (11,8%)

Noroeste: 28,4 (25,8%)

Norte: 10,0 (9,1%)

Oeste: 3,4 (3,1%)

Pampulha: 18,6 (16,9%)

Venda Nova: 5,8 (5,3%)

Média Climatológica de outubro (110,1 mm)