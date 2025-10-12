Assine
overlay
Início Gerais
COMEMORAÇÃO IRREGULAR

Festa do Dia das Crianças é interrompida pela PM no Cabana em BH

Evento não tinha autorização da Polícia Militar, apesar de ter o alvará da prefeitura; acordo entre organizadores e PM permitiu atrações até o início da tarde

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/10/2025 13:47

compartilhe

SIGA
x
Festa acontecia na Rua 7 de Setembro, 120, no Bairro Cabana do Pai Tomás, em BH
Festa acontecia na Rua 7 de Setembro, 120, no Bairro Cabana do Pai Tomás, em BH crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Uma festa em comemoração ao Dia das Crianças foi interrompida pela Polícia Militar neste domingo (12/10), no Bairro Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de Belo Horizonte. Embora os organizadores tenham obtido o alvará para a realização junto a prefeitura da capital, a PM não foi avisada. O evento, que duraria até o fim da tarde, foi encerrado às 13h, depois de um acordo com a polícia.

Segundo informações do advogado dos organizadores da festa Francis Pimenta, a interrupção ocorreu porque a comunicação formal à Polícia Militar sobre a realização da festa é exigida em casos de eventos de grande porte. “Por um erro de administração, não foi feito o pedido de autorização à PM, apenas à prefeitura”, explicou. Ainda de acordo com o advogado, o evento é realizado há mais de 12 anos na comunidade. 

Leia Mais

Os policiais chegaram ao local pela manhã, mas permitiram que a festa seguisse até as 13h, em vez das 16h, como previsto originalmente. “Eles estão cobertos de razão. Conversamos pacificamente com o sargento e chegamos a um acordo para encerrar o evento de forma tranquila”, afirmou Pimenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vídeos mostram a rua cheia de famílias e crianças participando da comemoração, com música, brinquedos infláveis e futebol de sabão.

A Prefeitura de Belo Horizonte e a Polícia Militar foram procuradas, mas ainda não se manifestaram.

Tópicos relacionados:

bh dia-das-criancas festa pbh pm policia-militar prefeitura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay