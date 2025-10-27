Vídeo: caminhão pega fogo em rodovia na Grande BH

Um caminhão pegou fogo na rodovia MG-424, no bairro Jardim da Glória, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (27/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a fumaça prejudicou o trânsito na via.

Segundo os militares, o caminhão transportava uma piscina quando as chamas começaram. As equipes foram acionadas para combater o fogo e impedir que ele se alastrasse.

A corporação informou ainda que, o incêndio ocorreu em frente à Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético, no sentido BH.

Em vídeos registrados pelos bombeiros é possível ver a fumaça alta na pista. O fluxo de veículos foi controlado por agentes, permitindo a passagem de carros em fila única.

As causas do incêndio ainda serão apuradas. Não houve vítimas.