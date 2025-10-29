MG: colisão frontal mata idosa e deixa dois em estado grave em BR

Uma colisão frontal entre dois carros de passeio, um Toyota Corolla e um Peugeot 208, deixou uma idosa morta e duas pessoas em estado grave nessa terça-feira (28/10), na BR-459, próximo ao bairro Cidade Jardim, em Pouso Alegre (MG), no Sul de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, o acidente aconteceu por volta das 11h25. No total, cinco pessoas ficaram feridas, três ocupavam o Corolla e duas o Peugeot.

Uma mulher de 82 anos, passageira do Corolla, foi encontrada em parada cardiorrespiratória e teve o óbito constatado no local pela médica do Samu, que integrava a tripulação do helicóptero Arcanjo.

As demais vítimas receberam atendimento pré-hospitalar e foram encaminhadas ao Hospital Samuel Libânio, sendo duas delas em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária EPR Sul de Minas, da Polícia Militar Rodoviária e da Perícia da Polícia Civil atuaram em conjunto no socorro, liberação da pista e apuração das causas do acidente.