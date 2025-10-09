Cinco pessoas ficam feridas em colisão frontal na BR-267
Acidente entre dois carros ocorreu entre Caxambu e Baependi; vítimas foram levadas para o hospital de Baependi
Uma colisão frontal deixou cinco pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (8), no trecho da BR-267 entre as cidades de Caxambu (MG) e Baependi (MG), no Sul do estado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 289 da rodovia. Ao chegarem ao local, os militares constataram que dois carros de passeio haviam colidido de frente.
O resgate foi realizado em conjunto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreram as cinco vítimas e as encaminharam para o hospital de Baependi. O estado de saúde delas não foi informado.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região.
