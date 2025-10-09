Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Cinco pessoas ficam feridas em colisão frontal na BR-267

Acidente entre dois carros ocorreu entre Caxambu e Baependi; vítimas foram levadas para o hospital de Baependi

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/10/2025 07:59 - atualizado em 09/10/2025 07:59

compartilhe

SIGA
x
colisão frontal em rodovia federal em Minas
Colisão frontal na BR-267 deixou cinco vítimas crédito: CBMMG/Reprodução

Uma colisão frontal deixou cinco pessoas feridas na noite dessa quarta-feira (8), no trecho da BR-267 entre as cidades de Caxambu (MG) e Baependi (MG), no Sul do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 20h30, no km 289 da rodovia. Ao chegarem ao local, os militares constataram que dois carros de passeio haviam colidido de frente.

Leia Mais

O resgate foi realizado em conjunto com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreram as cinco vítimas e as encaminharam para o hospital de Baependi. O estado de saúde delas não foi informado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito br-267 cinco colisao-frontal feridas pessoas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay