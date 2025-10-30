Motorista é arrastado em capô de carro depois de briga no trânsito em Minas

Um motorista foi arrastado no capô de um carro por cerca de 700 metros depois de uma briga de trânsito nessa terça-feira (28/10) em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados na Avenida José Maria de Alckmin, onde encontraram a vítima, um homem de 37 anos, condutor de um Jeep Compass branco. Ele contou que trafegava pela Rua Expedito Dias, sentido Centro, quando um VW Gol prata desrespeitou a parada obrigatória e atingiu a lateral de seu veículo, fugindo sem prestar socorro.

A vítima perseguiu o carro e o alcançou no cruzamento da Avenida Faria Pereira com a Rua Expedito Dias. Ao tentar conversar com o outro motorista, de 48 anos, os dois discutiram. Em seguida, o condutor do Gol arrancou, e o homem do Jeep subiu no capô para tentar impedir a fuga. O veículo percorreu cerca de 700 metros com ele sobre o capô mexendo no celular, parando apenas diante de uma oficina de motos.

O motorista foi socorrido ao Pronto-Socorro Municipal, com escoriações nas mãos, dores na cabeça e nas costas. O Jeep Compass foi liberado após verificação da documentação. Durante as buscas, a PM localizou o VW Gol e seu condutor por meio de imagens de câmeras de segurança. Minutos depois, o homem compareceu espontaneamente ao 46º Batalhão, onde foi ouvido e teve um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado.

O motorista foi enquadrado, a princípio, nos artigos 305 (fuga do local do acidente) e 303 (lesão corporal culposa) do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele foi liberado depois de assinar o TCO e se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal.