BH: motociclista morre arrastado por caminhão no Anel Rodoviário
Vítima de 31 anos foi atingida e arrastada por vários metros; motorista do caminhão testou negativo para álcool
compartilheSIGA
Um motociclista de 31 anos morreu depois de ser arrastado por um caminhão nessa quinta-feira (30/10), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu no sentido Vitória.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 49 anos, relatou que trafegava pela faixa da direita e decidiu mudar para a faixa central para realizar uma ultrapassagem. Poucos metros depois, outros condutores começaram a buzinar e fazer gestos, alertando que havia uma motocicleta presa na parte traseira do veículo.
Leia Mais
O caminhoneiro afirmou que parou imediatamente e acionou o resgate médico, mas o motociclista já estava sem vida. Ele contou que, devido à altura da cabine e à carga transportada, não percebeu o momento em que atingiu a motocicleta. O motorista do caminhão saiu de Unaí (MG) com destino a Colatina (ES).
O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e o caminhão não possuía irregularidades.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, realizou os levantamentos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). As investigações continuam para determinar as circunstâncias exatas do acidente.