MORTE NO TRÂNSITO

BH: motociclista morre arrastado por caminhão no Anel Rodoviário

Vítima de 31 anos foi atingida e arrastada por vários metros; motorista do caminhão testou negativo para álcool

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 12:19

Anel Rodoviário
Acidente no Anel Rodoviário, aconteceu na altura do bairro Engenho Nogueira, Região Noroeste de Belo Horizonte crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Um motociclista de 31 anos morreu depois de ser arrastado por um caminhão nessa quinta-feira (30/10), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu no sentido Vitória. 

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 49 anos, relatou que trafegava pela faixa da direita e decidiu mudar para a faixa central para realizar uma ultrapassagem. Poucos metros depois, outros condutores começaram a buzinar e fazer gestos, alertando que havia uma motocicleta presa na parte traseira do veículo.

O caminhoneiro afirmou que parou imediatamente e acionou o resgate médico, mas o motociclista já estava sem vida. Ele contou que, devido à altura da cabine e à carga transportada, não percebeu o momento em que atingiu a motocicleta. O motorista do caminhão saiu de Unaí (MG) com destino a Colatina (ES).

O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e o caminhão não possuía irregularidades.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, realizou os levantamentos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). As investigações continuam para determinar as circunstâncias exatas do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito anel-rodoviario bh minas-gerais

