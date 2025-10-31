BH: motociclista morre arrastado por caminhão no Anel Rodoviário

Um motociclista de 31 anos morreu depois de ser arrastado por um caminhão nessa quinta-feira (30/10), no Anel Rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, Região Noroeste de Belo Horizonte (MG). O acidente aconteceu no sentido Vitória.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 49 anos, relatou que trafegava pela faixa da direita e decidiu mudar para a faixa central para realizar uma ultrapassagem. Poucos metros depois, outros condutores começaram a buzinar e fazer gestos, alertando que havia uma motocicleta presa na parte traseira do veículo.

O caminhoneiro afirmou que parou imediatamente e acionou o resgate médico, mas o motociclista já estava sem vida. Ele contou que, devido à altura da cabine e à carga transportada, não percebeu o momento em que atingiu a motocicleta. O motorista do caminhão saiu de Unaí (MG) com destino a Colatina (ES).

O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para consumo de álcool, e o caminhão não possuía irregularidades.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local, realizou os levantamentos e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). As investigações continuam para determinar as circunstâncias exatas do acidente.