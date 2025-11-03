Chuva causa deslizamentos em BH e região metropolitana

Repórter-fotográfico desde 2000, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Com as fortes chuvas registradas nos últimos dias, Belo Horizonte e São José da Lapa (MG), na Região Metropolitana, tiveram dois deslizamentos de terra na noite desse domingo (2/11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), moradores da Vila Nossa Senhora do Rosário, na Região Leste de BH, relataram que algumas moradias foram atingidas por um deslizamento de terra na Rua Pitangui.

Os bombeiros informaram que a terra derrubou parte de um muro, mas não houve feridos. Também não houve interdições no local, mas uma obra nos fundos de um imóvel foi apontada como um possível motivo da movimentação no solo.

A Defesa Civil de BH foi acionada ainda nesse domingo e constatou que o imóvel foi atingido por uma pedra desprendida de uma encosta, que atingiu a parte dos fundos da construção.

O impacto comprometeu a parede posterior do imóvel e danificou uma caixa d’água instalada sobre a encosta, mas outras estruturas da edificação não apresentaram danos visíveis.

Defesa Civil de BH avalia casa atingida por pedra durante a chuva registrada na noite desse domingo (2/11), na Vila Nossa Senhora do Rosário, na Região Leste da capital Jair Amaral/EM/DA Press

O morador foi orientado e notificado a manter a área isolada até a realização da vistoria técnica, realizada na manhã desta segunda-feira (3/11), que reavaliou as condições da encosta e do entorno.

De acordo com o órgão municipal, os moradores da casa ao lado terão que sair do local, pois há risco de que novas pedras caiam. Ontem, os bombeiros interditaram e tiraram os moradores vizinhos, além de fecharem um bar, ao lado da residência atingida.

A moradora Maria Aparecida de Souza, que também precisou sair do local, relatou que ouviu um barulho na noite de ontem. De acordo com ela, há um prédio sendo construído no alto da encosta. Com a chuva, a pedreira foi comprometida e uma pedra se soltou.

Já em São José da Lapa, a casa de uma senhora foi invadida pela água e ela teve dificuldades de sair do imóvel, localizado na Avenida Euzebia Maria de Jesus, no Bairro Dom Pedro I.

Os bombeiros identificaram que uma escada desabou devido às chuvas e comprometeu a moradia. A Defesa Civil do município foi acionada e interditou a residência. A moradora foi acolhida por parentes.

Risco geológico

O acumulado de chuvas registrado nos últimos dias deixou cinco regiões sob risco geológico: forte nas regionais Nordeste e Leste; e moderado na Pampulha, em Venda Nova e na Região Norte. O alerta é válido até esta segunda-feira.

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, a recomendação é ligar para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Recomendações