BH registra chuva forte neste domingo (2/11), e Defesa Civil emite alerta

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, que podem variar de intensidade moderada a forte, na noite deste domingo (2/11). A previsão é de que as pancadas ocorram até as 20h.

No começo da noite, foram registradas pancadas de chuva em quase todas as regiões da capital mineira, com destaque para as regionais Barreiro, Noroeste e Pampulha, onde ocorreram chuvas de intensidade extremamente forte (> 5,0 mm), e nas regiões de Venda Nova, Nordeste e Norte, com chuvas de intensidade forte (de 2,6 mm a 5 mm). Também foram registradas pancadas em Contagem e Ribeirão das Neves, na Grande BH.

Ainda segundo a Defesa Civil, já havia sido emitido um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (50 a 70 mm), com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, válidas até as 8h desta segunda-feira (3/11), por toda a cidade.

Acumulado de chuvas (mm), por regional, entre 17h30 e 19h30 de 2/11:



Barreiro: 19,2 (8,1%)

Centro Sul: 13 (5,5%)

Hipercentro: 4,2 (1,8%)

Leste: 19,2 (8,1%)

Nordeste: 13,6 (5,8%)

Noroeste: 22,2 (9,4%)

Norte: 9,4 (4%)

Oeste: 16,8 (7,1%)

Pampulha: 16,8 (7,1%)

Venda Nova: 12,4 (5,3%)

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte (Estações Hidrometeorológicas PBH)

Momento de ter cuidado

Durante a chuva, a Defesa Civil recomenda que a população tome alguns cuidados e redobre a atenção. É recomendado evitar áreas sujeitas a alagamentos e não circular por vias próximas a córregos e ribeirões durante temporais.

Além disso, não se deve, em hipótese alguma, atravessar ruas alagadas ou enxurradas, nem permitir que crianças estejam próximas dessas áreas ou de cursos d’água.

Também não se deve buscar abrigo ou estacionar debaixo de árvores ou outdoors, que podem ser derrubados pelo vento forte.

Risco geológico

Em função do grande volume de chuva registrado ao longo da semana, a capital mineira está em alerta de risco geológico até a próxima segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil de BH, as regiões Nordeste e Leste estão em alerta forte, e as regionais da Pampulha, Venda Nova e Norte, em alerta moderado.

Durante o aviso, o órgão de defesa recomenda que a população fique atenta à saturação do solo, bem como a quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Se você observar algum desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199); em caso de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193).

A Prefeitura de Belo Horizonte também orienta que os moradores não façam cortes muito altos e inclinados em barrancos, assim como não joguem lixo ou entulho nas encostas.

Quais os sinais que deslizamentos podem acontecer?

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

Muros e paredes estufados.

Estalos.

Quais as recomendações durante o alerta de risco geológico?

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.

Como receber alertas de chuva?

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

