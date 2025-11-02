Homem morde e arranca nariz da ex-companheira em Papagaios
Mulher de 41 anos foi atacada durante briga; agressor foi preso em flagrante e confessou acreditar ter engolido o nariz da ex-companheira
Um homem de 25 anos foi preso em flagrante depois de arrancar o nariz da ex-companheira com uma mordida e engolir o pedaço, nesse sábado (1°/11), em Papagaios (MG), na Região Central do estado.
Segundo informações da Polícia Militar, os agentes chegaram à residência e encontraram marcas de sangue pelo chão. A vítima, de 41 anos, estava com um pano cobrindo o rosto e, ao ser questionada sobre o ocorrido, apontou o ex-companheiro como autor da agressão.
Devido à gravidade do ferimento, a mulher foi encaminhada para atendimento médico em Papagaios, sendo posteriormente transferida para Sete Lagoas (MG), onde passou por cirurgia de reconstrução facial.
De acordo com o relato da vítima, o agressor a mordeu em várias partes do corpo, deu socos e empurrões, e em seguida mordeu o nariz dela, arrancando parte do órgão.
O suspeito, que apresentava ferimentos no peito, e nariz e lábios cheios de sangue, em decorrência da mordida, afirmou ter sido esfaqueado pela vítima, mas nenhuma arma foi localizada no imóvel. Durante o depoimento, ele confessou acreditar ter engolido o nariz da ex-companheira.
O homem foi levado para a Delegacia da Polícia Civil, enquanto a vítima permanece internada sob cuidados médicos.