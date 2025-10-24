Sinmed-MG publica nota de repúdio a episódio de agressão a médico em BH
Profissional foi atacado por paciente no Centro de Saúde do Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte
Alexandre Carneiro e Ivan Drummond
O Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) publicou uma nota de repúdio ao episódio de agressão a um profissional da saúde na manhã desta sexta-feira (24/10). "É inadmissível que profissionais atuem em risco", afirmou a entidade por meio de publicação nas redes sociais.
Na nota, o Sinmed-MG diz ainda que, "por mais de dois anos", vem "denunciando a falta de segurança em dezenas de reuniões e alertando sobre o número insuficiente de guardas municipais" nas unidades de saúde.
A entidade também publicou um vídeo na mesma rede social, explicando o caso. De acordo com a publicação, a unidade de saúde estava desguarnecida de profissionais da Guarda Municipal no momento da agressão. O Sinmed-MG também declarou, no vídeo, que acionou o setor jurídico para acompanhar o caso.
Mais cedo, a Prefeitura de BH também havia lamentado o ocorrido no Centro de Saúde Goiânia. Procurado pelo Estado de Minas, o poder público municipal também emitiu uma nota. “Nesta manhã, uma paciente que é acompanhada por equipe da unidade invadiu um consultório, agrediu um médico e danificou um computador. A mulher, que estava muito nervosa, foi acolhida e medicada. O profissional agredido foi prontamente acolhido e acionado o fluxo de abordagem a episódios de violência, procedimento que direciona gestor, trabalhador e usuário e quais providências devem ser adotadas em cada situação.”
Entenda o caso
O ataque ocorreu no Centro de Saúde do Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O medico foi agredido com um soco no rosto por uma mulher, que aguardava atendimento. Depois da ocorrência, os serviços foram suspensos na unidade.
Segundo informações de funcionários da unidade, a mulher chegou ao posto por volta das 8h30 e entrou na fila. Naquele momento, três pessoas estavam à frente dela. A mulher, então, começou a se mostrar nervosa e insatisfeita, dizendo que a demora no atendimento era muito grande.
Em determinado instante, ela invadiu um consultório, agrediu o médico e quebrou um computador. Imediatamente, funcionários do Centro de Saúde acionaram a Guarda Municipal, que chegou ao local e prendeu a mulher.
O médico foi levado para atendimento na própria unidade. Não foi encontrado nenhum ferimento ou contusão e ele foi liberado. O fato gerou tumulto e o atendimento foi suspenso com as portas do Centro de Saúde sendo fechadas.