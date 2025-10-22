Assine
VIOLÊNCIA

Gari é agredido com golpes de madeira na cabeça em parque de BH

De acordo com sindicato, o trabalhador precisou ser levado à UPA Centro-Sul para atendimento médico. Agressão aconteceu no último dia 17

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural.
22/10/2025 23:56

Parque Municipal Amilcar Vianna Martins, no Bairro Cruzeiro
Parque Municipal Amilcar Vianna Martins, no Bairro Cruzeiro crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press

Um gari, que não teve a idade divulgada, foi agredido com diversos golpes de madeira na cabeça enquanto trabalhava no Parque Municipal Amilcar Vianna Martins, no Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (22/10) pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da capital (Sindibel). Segundo a entidade, o episódio aconteceu no último dia 17.

De acordo com o Sindibel, o gari precisou ser levado à UPA Centro-Sul para atendimento médico. "O Sindibel, ao tomar conhecimento do fato, entrou em contato com o trabalhador para apurar a situação e  acionou a gestão (prefeitura), cobrando uma reunião em caráter de urgência". 

Procurada pela reportagem, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) disse que repudia a agressão sofrida pelo gari durante o desempenho de suas atividades profissionais.

"Tão logo a SLU tomou ciência dos fatos, o trabalhador passou a ser acompanhado por profissionais dos serviços de Psicologia, Assistência Social e Medicina e Segurança do Trabalho. A reunião acontecerá nos próximos dias", disse a pasta. 

O sindicato também informou em comunicado que um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Polícia Civil. A reportagem não conseguiu levantar com a instituição policial a motivação e autoria do crime. Questionado sobre o que foi alegado no registro policial, o sindicato não respondeu. 

