Indígena de 80 anos desaparece em mata; buscas entram no 4º dia

O Corpo de Bombeiros procura um indígena de 80 anos que desapareceu em uma área de mata da Aldeia Verde, na Reserva Maxacali, na zona rural de Ladainha (MG), no Vale do Mucuri. O terceiro dia de buscas foi encerrado nesta quarta-feira (22/10). Nesta quinta (23), dois militares de Governador Valadares e um de Teófilo Otoni seguirão à procura do idoso.

O indígena desapareceu na tarde do último sábado (18), mas o Corpo de Bombeiros só foi acionado no dia seguinte. Inicialmente, moradores da própria aldeia tentaram encontrá-lo.

Apesar de o acionamento ter acontecido no domingo (19), os militares só conseguiram iniciar as buscas no começo da manhã de segunda-feira (20), por volta das 4h. Isso porque o carro que levava os militares atolou em uma estrada de terra em decorrência das chuvas que atingem a região, sendo necessário acionar serviço de guincho.

“Recebemos o chamado relatando que ele havia desaparecido, tendo sido visto pela última vez, no meio da tarde, por algumas crianças que estavam em um campo de futebol. Elas perguntaram onde o idoso estava indo, e ele respondeu que iria a um bananal pegar algumas frutas, mas não voltou”, explicou ao Estado de Minas Thiago Quaresma Rocha, 3º sargento do Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni.

De acordo com o militar, a corporação foi informada nesta terça-feira (21) por integrantes da aldeia que o idoso já havia desaparecido em outra ocasião.

“A gente foi informado de que ele enxerga com apenas um olho e tem uma dificuldade locomotora, andando sempre com uma bengala. Com isso, entendemos que, a princípio, seria difícil percorrer uma grande distância e, a partir disso, traçamos um raio de busca. Mas, como ele não foi achado, vamos ampliar a área de procura”, informou o militar, acrescentando que o quarto dia de buscas, nesta quinta-feira, contará com três militares, além de cães farejadores.

