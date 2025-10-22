Governo de Minas autoriza concursos para a Epamig e Emater

A Epamig e a Emater foram autorizadas pelo Governo de Minas a realizarem concursos para a contratação de servidores públicos. Somadas, o número de vagas chega a 362. De acordo com o estado, as oportunidades serão distribuídas por todas as regiões mineiras. Os órgãos ofertarão cargos de níveis médio e superior.

O Governo de Minas informou que os editais estão em fase de desenvolvimento.

A Epamig está há 20 anos sem realizar concurso e, de acordo com o órgão, essa medida busca fortalecer a pesquisa e garantir que os resultados cheguem ao produtor rural. Cerca de 257 oportunidades serão ofertadas pela instituição.

Já a Emater oferecerá 105 vagas em seu edital. Os cargos previstos no concurso são Analista de Sistemas I, Assessor Jurídico, Assistente Administrativo II, Assistente Técnico I, Auditor, Extensionista Agropecuário I, Extensionista Agropecuário II, Extensionista de Bem-Estar Social II e Relações Públicas.

Sindicatos

O Sinter-MG, sindicato que representa os servidores da Emater, disse ao Estado de Minas que não foram comunicados e consultados pela empresa para ajudar na formulação do processo seletivo.

Todas as informações que eles tiveram até o momento foram frutos das publicações realizadas pelo órgão estadual. O sindicato compreende a importância do concurso público para a reposição do quadro de funcionários da empresa.

Ainda de acordo com o Sinter-MG, a realização do concurso público é uma luta histórica da entidade representativa e que acompanha com atenção os trâmites na formulação do edital.

O sindicato dos servidores da Epamig foi consultado, mas não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

