Nova fase do Trilhas de Futuro quer atrair quem parou de estudar

O governo de Minas anunciou a nova versão do programa Trilhas de Futuro, com um edital para jovens e adultos que estão fora das escolas e têm a intenção de voltar a estudar. A modalidade anterior era voltada para os estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, inclusive a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa expansão começa em 2026.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SES-MG), essa versão busca fazer que pessoas que deixaram os bancos escolares retornem aos estudos, ao mesmo tempo que realizam um curso técnico com horários flexíveis, aliado à formação acadêmica.

Essa modalidade será oferecida nas escolas estaduais que já ofertam o modelo de ensino EJA e Centros Estaduais de Educação Continuada (Cesecs), o que dá a chance aos estudantes de finalizarem o ensino médio e obterem diploma técnico após o curso.

Segundo a SES-MG, as aulas serão em formato híbrido, com mil horas de Formação Geral Básica e entre 800 e 1,2 mil horas de itinerários técnicos, seguindo as normas do Parecer CNE nº 20/2024. Ainda de acordo com a pasta, R$ 90 milhões serão investidos na estruturação das escolas e na capacitação de professores.

Cerca de 10 mil vagas serão ofertadas distribuídas em dez cursos: Administração, Agropecuária, Alimentação Escolar, Cooperativismo, Desenvolvimento de Sistemas, Eventos, Imagem Pessoal, Logística, Panificação e Vendas.

Datas

As pré-inscrições dos candidatos começam no dia 24/10 e vão até 14/11, pelo Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem). Os interessados devem indicar o curso de preferência no decorrer do cadastro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 18 de dezembro ocorre a divulgação da oferta de turmas, cursos e escolas. A confirmação da matrícula pelo estudante deve ser feita entre os dias 26/12/2025 e 9/1/2026. O início das aulas está previsto para fevereiro de 2026.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos