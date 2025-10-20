PBH vai sortear bolsas de estudo na rede particular; veja como concorrer

Para quem mora em Belo Horizonte e quer estudar ou matricular seu filho em uma escola ou universidade particular com bolsa de estudos, uma nova oportunidade está aberta. A Prefeitura vai sortear vagas gratuitas ou com desconto em instituições privadas para o ano letivo de 2026. As regras foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) nesta segunda-feira (20/10).

As inscrições poderão ser feitas entre 20 e 29 de novembro, pelo site. O sorteio será realizado na sede da Prefeitura, e a lista de candidatos confirmados será divulgada no portal da cidade. Quem for contemplado terá até cinco dias úteis para garantir a matrícula.

Bolsas disponíveis

No Ensino Fundamental, sete escolas oferecerão bolsas de 50% do valor da mensalidade:

Colégio Logosófico González Pecotche (apenas Unidade Cidade Nova)

Colégio Loyola (Cidade Jardim)

Colégio Santa Dorotéia (Sion)

Colégio Santa Maria (apenas Unidade Cidade Nova)

Colégio Santa Rita de Cássia (Barreiro)

Colégio São Paulo (Cidade Jardim)

Colégio São Paulo da Cruz (Barreiro)

A Escola Sesi Newton Antônio da Silva Pereira (Bairro São Paulo) concederá bolsa integral (100%) apenas para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de nove anos. As bolsas não cobrem despesas com transporte, alimentação, uniforme, livros, xerografia, materiais didáticos, assistência médico-odontológica ou aulas extras.

Para o Ensino Superior, a Universidade Fumec (Campus Cruzeiro) disponibilizará bolsas de 25% em cursos de graduação e graduação tecnológica, restritas aos candidatos aprovados em primeira chamada do processo seletivo.

Condições de inscrição

Para se candidatar, o estudante deve estar matriculado ou pré-selecionado na instituição desejada até 13 de novembro de 2025 e preencher corretamente o formulário de inscrição entre 20 e 29 de novembro. O formulário pode ser preenchido pelo próprio estudante ou pelo responsável legal.

Cada candidato poderá se inscrever em apenas uma instituição; inscrições múltiplas acarretarão perda do direito à bolsa. A lista de inscrições válidas será publicada no portal da Prefeitura, e será possível interpor recurso dentro do prazo estipulado no cronograma oficial. A concessão da bolsa somente será confirmada se o candidato estiver devidamente matriculado na instituição no início do ano letivo de 2026.

Sorteio

O sorteio será público, na sede da Secretaria Municipal de Educação, Rua Carangola, 288, Bairro Santo Antônio, com presença limitada a um representante por candidato. As instituições criarão um cadastro de reserva para convocar candidatos caso algum sorteado desista, não cumpra os critérios ou não efetive a matrícula: sete nomes para as escolas do Ensino Fundamental, treze para a Escola Sesi e quinze para a Fumec. Se houver vagas remanescentes, as instituições poderão realizar novo sorteio entre os inscritos já matriculados, comunicando previamente a Prefeitura para atualização do portal.

Renovação de bolsas

Bolsistas já contemplados nos anos anteriores deverão renovar a bolsa até 2 de dezembro de 2025, diretamente na secretaria da instituição, mediante preenchimento de formulário disponível nas escolas ou universidade. A não renovação resultará na perda automática do benefício. Estudantes do Ensino Fundamental que tenham sido reprovados em 2025 e, no caso da Fumec, aqueles que cursarem menos de três disciplinas no primeiro e no segundo semestres de 2026, não poderão renovar a bolsa.

Regras gerais

Somente um membro por família poderá ser contemplado. Caso mais de um familiar seja sorteado, deverá ser indicado apenas um beneficiário, e não será permitida substituição por outro membro da família. O estudante ou responsável legal deve comprovar a veracidade das informações fornecidas, sob pena de perda do benefício. A bolsa é pessoal e intransferível, não podendo ser acumulada com outros descontos fornecidos pela Prefeitura. A garantia da vaga na instituição é de responsabilidade do estudante ou responsável legal.

Os novos bolsistas terão a concessão do benefício em até cinco dias úteis após a realização do sorteio, mediante comunicado da Prefeitura às instituições de ensino. Para mais informações sobre instituições participantes, número de vagas, cronograma e regras, os interessados podem acessar o portal da Prefeitura de Belo Horizonte.