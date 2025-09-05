Cursinho pré-Enem em Contagem oferece bolsa permanência

O cursinho comunitário Pré-Enem Professora Helena Nunes, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, é gratuito e conta com bolsa permanência mensal de R$200 para 70 alunos, somando as duas unidades. O auxílio é oferecido por meio da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), do Ministério da Educação.

O cursinho Professora Helena Nunes tem duas unidades, atualmente, ambas com vagas contempladas pela bolsa permanência. No Bairro Guanabara, Regional Ressaca, há 14 vagas e no Bairro Eldorado tem 30.

Incentivo

Coordenador do Pré-Enem Professora Helena Nunes, Lucca Soalheiro conta que é a primeira vez, em 21 anos, que a iniciativa é contemplada por um benefício. Ele afirma que isso permite que o projeto se mantenha e desenvolva. Antes, o coordenador conta que havia dificuldades até de ter professores para todas as disciplinas. Atualmente, a equipe está completa.

Lucca avalia que no país há “dificuldade de manter o aluno dentro da sala de aula”. Por isso, ele acredita que o benefício é um incentivo para os estudantes, além de ser importante para o custeio de gastos, como transporte.

Além do auxílio para alunos, a CPOP oferece bolsa para professores e apoio financeiro para a iniciativa, como para investimento em materiais. No caso do Pré-Enem Professora Helena Nunes, os docentes recebem R$835 mensais e, ao todo, o cursinho recebe R$ 6 mil.

O coordenador destaca que estudar é um privilégio. O Ministério da Educação corrobora ao destacar que “cursinhos populares são ferramentas fundamentais para a democratização da educação”, visto que a proporção da população negra brasileira com diploma universitário é de 11,7%, o que representa menos da metade da branca, que atinge 25,8%, de acordo com dados do IBGE.

Estudantes

Ainda segundo o Ministério da Educação, o público-alvo do benefício são pessoas “pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, prioritariamente oriundas da escola pública, com renda familiar per capita de até um salário mínimo, indígenas, pessoas com deficiência, negros e quilombolas.”

Para receber a bolsa, que é paga por 7 meses, o aluno precisa ter 75% de frequência mensal. É possível também que estudantes façam o cursinho preparatório, que é gratuito, mas sem receber o auxílio permanência, caso as vagas disponíveis já estejam preenchidas.

O coordenador Lucca destaca que o cursinho também é preparatório para outros vestibulares e provas, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o novo vestibular seriado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Diante disso, estudantes a partir do 1º ano do ensino médio e adultos de todas as idades interessados podem se inscrever.

Anna Laura de Souza Pereira, de 19 anos, é uma das alunas do Pré-Enem Professora Helena Nunes. Ela conta que formou no ensino médio no ano passado e pretende prestar o Enem para fonoaudiologia.

“Por ser algo gratuito, eu pensei que era algo para ajudar, mas nada avançado”, conta Anna Laura. A jovem conta que as expectativas iniciais foram superadas e que ela ficou “chocada” com a qualidade do cursinho. Anna Laura afirma que usa o auxílio permanência para custear o transporte de ida e volta para a instituição.

Como ingressar no cursinho?

Interessados em se inscrever no pré-Enem comunitário Professora Helena Nunes devem entrar em contato pelo telefones 33339206 ou 339138301. Os estudantes podem ir também até as unidades.

Endereços:

Rua Quinquim Do Mandu, 480, Bairro Guanabara.



João César de Oliveira, 2.605, Bairro Eldorado, 2º andar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia