Ministro da Educação brinca e cita assunto que 'pode cair no Enem'

A menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), em evento ao lado do presidente Lula (PT) neste sábado (18/10), brincou ao citar um assunto que “pode até cair” na prova .

Os petistas, junto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que comandou a pasta da Educação no segundo governo Lula e no primeiro de Dilma Rousseff (PT), participaram de um encontro com alunos da Rede de Cursinhos Populares (CPOP) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo (SP).

Dica do ministro da Educação?

Camilo Santana foi o primeiro a discursar e exaltou feitos do governo Lula na educação, principalmente o Pé-de-Meia, programa lançado em novembro de 2023 que oferece dinheiro para estudantes do ensino médio público, com o objetivo de evitar a evasão escolar.

"Para quem está no ensino médio, esse presidente criou o Pé-de-Meia, para garantir que nenhum aluno fique fora da escola neste país. Só dar um número para vocês. Pode até cair na questão do Enem. Tínhamos 480 mil jovens que estavam abandonando a escola pública todo mês no Brasil. Nós já conseguimos reduzir a evasão pela metade nesses dois anos", disse o ministro da Educação.

Enem 2025

Neste ano, o Enem será realizado em 9 e 16 de novembro. No primeiro dia, a prova é de linguagens, ciências humanas e redação e, no segundo, de ciências da natureza e matemática.

Por conta da realização da COP-30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) no Pará, as provas em Belém, Ananindeua e Marituba serão em 30 de novembro e 7 de dezembro.