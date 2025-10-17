Assine
overlay
Início Educação
NA PALMA DA MÃO

App MEC Enem: testamos a nova ferramenta de estudos; vale a pena?

O aplicativo oficial do governo promete simulados e questões para ajudar na preparação; veja nossa análise completa sobre funções, usabilidade e bugs

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/10/2025 14:09 - atualizado em 17/10/2025 14:39

compartilhe

SIGA
x
App MEC Enem: testamos a nova ferramenta de estudos; vale a pena?
'Simuladão do Enem' já está disponível em lojas de aplicativos crédito: MEC/Divulgação

O Ministério da Educação (MEC) lançou neste mês o aplicativo "MEC Enem", nova ferramenta gratuita para ajudar estudantes na preparação para o exame. A promessa é oferecer simulados, questões de provas antigas e um acompanhamento do desempenho. Mas será que ele cumpre o que promete e realmente vale a pena ser incluído na sua rotina de estudos?

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nós testamos as principais funcionalidades para avaliar se o app é um aliado eficaz. A interface é simples e direta, focada em levar o usuário rapidamente para o que interessa: a prática de exercícios. A ferramenta se organiza em eixos principais, que exploram o banco de questões oficiais de edições passadas do Enem.

O que o aplicativo oferece?

Ao navegar pelo "MEC Enem", fica evidente que seu grande trunfo é o acervo de perguntas. O estudante pode montar simulados personalizados, escolhendo a área do conhecimento e o número de questões que deseja responder. Essa flexibilidade ajuda a focar nos pontos fracos.

Outra função importante é a de análise de desempenho. Após cada teste, o aplicativo gera um relatório mostrando a taxa de acertos e o tempo gasto. Esse feedback é fundamental para que o aluno identifique suas dificuldades e ajuste o plano de estudos de forma mais estratégica.

Leia Mais

Pontos fortes e fracos

Como toda nova tecnologia, o aplicativo apresenta qualidades e pontos que precisam de melhoria. A principal vantagem é ser uma fonte oficial e gratuita, garantindo que as questões são confiáveis e alinhadas ao que realmente cai na prova. É uma excelente ferramenta para testar o conhecimento.

Por outro lado, usuários relataram certa instabilidade e bugs, como travamentos durante os simulados. Além disso, o app não oferece conteúdo teórico, como videoaulas ou resumos, nem explicações detalhadas sobre o porquê de uma resposta estar certa ou errada, focando apenas na resolução das questões.

Como tirar o máximo proveito da ferramenta

Para quem decidiu baixar o aplicativo e incluí-lo na preparação, algumas estratégias podem otimizar a experiência e os resultados. Veja um passo a passo para usar o recurso de forma inteligente:

  1. Use como um complemento: não o trate como sua única fonte de estudos. Ele funciona melhor quando combinado com aulas, livros e outros materiais teóricos que aprofundam o conteúdo.

  2. Foque na prática intensiva: a principal força do app é o banco de questões. Use-o para fazer simulados semanais, principalmente nas áreas em que você tem mais dificuldade.

  3. Analise os relatórios de erro: após cada simulado, não olhe apenas a nota final. Vá até o relatório de desempenho e anote os temas das questões que você errou para revisá-los em outras fontes.

  4. Gerencie seu tempo: utilize o cronômetro dos simulados para treinar o tempo de resolução, uma das maiores dificuldades dos candidatos no dia do Enem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

enem faculdade mec

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay