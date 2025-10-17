Enem 2025: guia de alimentação do que comer para aumentar a concentração

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a alimentação pode ser uma ferramenta estratégica para turbinar o cérebro. Com as provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, ajustar o cardápio pode ajudar na concentração para os estudos.

Uma dieta equilibrada, focada em nutrientes específicos, melhora a cognição e a memória. Isso acontece porque o cérebro, para funcionar bem, precisa de um fornecimento constante de energia e de componentes que protegem os neurônios e facilitam a comunicação entre eles. O resultado é mais foco e menos cansaço mental.

Substâncias como ômega-3, flavonoides, vitaminas e antioxidantes são essenciais nessa fase. Elas atuam diretamente na saúde das células cerebrais, combatendo o estresse oxidativo gerado pelas longas horas de estudo e pela ansiedade.

O que incluir no cardápio do estudante

Para obter os melhores resultados, a recomendação é priorizar alimentos naturais e variados. Pequenas mudanças na rotina alimentar já trazem benefícios perceptíveis para a concentração e o desempenho nos estudos. Veja abaixo alguns grupos de alimentos essenciais:

Peixes gordurosos: salmão, sardinha e atum são ricos em ômega-3, um ácido graxo fundamental para a construção das membranas celulares do cérebro e para a memória.

Frutas vermelhas e roxas: morangos, mirtilos e açaí contêm antioxidantes que melhoram a comunicação entre os neurônios e ajudam a reduzir processos inflamatórios.

Chocolate amargo: o cacau é fonte de flavonoides, substâncias que aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhorando o foco, a atenção e até o humor. Opte por versões com mais de 70% de cacau.

Nozes e sementes: castanhas, amêndoas e sementes de linhaça e chia oferecem vitamina E e gorduras saudáveis que protegem as células cerebrais do envelhecimento precoce.

Ovos: a gema é uma das principais fontes de colina, um nutriente associado à produção de neurotransmissores responsáveis pela regulação da memória e do humor.

Folhas verdes escuras: espinafre, couve e brócolis são ricos em nutrientes como vitamina K, luteína e folato, que contribuem para a saúde cerebral.

Dicas práticas para a rotina de estudos

Além de saber o que comer, é importante organizar como e quando comer. A forma como as refeições são distribuídas ao longo do dia impacta nos níveis de energia e na capacidade de concentração do estudante.

Não pule o café da manhã: a primeira refeição do dia garante a energia necessária para iniciar os estudos com foco total. Inclua fontes de proteína e carboidratos complexos, como ovos e aveia. Faça pequenos lanches: comer porções menores a cada três horas mantém os níveis de glicose no sangue estáveis, evitando picos de energia seguidos por sonolência e cansaço. Hidrate-se constantemente: a desidratação, mesmo que leve, prejudica a atenção e o raciocínio. Tenha sempre uma garrafa de água por perto e beba ao longo do dia. Modere na cafeína: o café pode ajudar a manter o estado de alerta, mas em excesso causa ansiedade e atrapalha o sono. O descanso de qualidade é fundamental para a consolidação da memória. Cuidado com os vilões: alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins, podem causar picos de energia seguidos de cansaço e dificuldade de concentração. Evite-os, principalmente perto do horário de estudo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.