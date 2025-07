Contagem regressiva para o Enem: dá tempo de se preparar

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 9 e 16 de novembro, estudantes de todo o Brasil entram em fase decisiva da preparação. Faltando cerca de quatro meses para as provas, Gabrielle Batemarqui, professora e trainee pedagógica do Grupo Salta Educação, aponta que o sucesso na reta final não depende apenas de mais horas de estudo, mas sim de uma combinação estratégica entre revisão de conteúdo, prática direcionada e equilíbrio emocional.

Mesmo para quem sente que está atrasado, ainda é possível traçar um plano de virada. Segundo a especialista, o segredo está na constância. Os alunos que mais se destacam na reta final são aqueles que mantêm uma rotina disciplinada, revisam seus próprios erros e adaptam suas estratégias sempre que necessário.

Estratégias que funcionam

A ênfase deve ser na gestão do tempo e na resistência mental. O objetivo agora é criar familiaridade com a dinâmica da prova, que exige concentração por longas horas. Também é comum a adoção de revisões por áreas temáticas e análise de desempenho individual a partir de simulados. Observar erros e acertos para identificar padrões de raciocínio também pode ser uma abordagem eficaz. “Esses indicadores orientam os professores e alunos a desenvolverem estratégias mais focadas para sua dificuldade específica”, explica Gabrielle.

Redação e repertório

A redação segue sendo um dos principais diferenciais na nota final do Enem. Neste segundo semestre, o foco deve ser estratégico: em vez de estudar temas específicos, como “inteligência artificial”, por exemplo, o mais eficiente é organizar os estudos por eixos temáticos amplos, como “tecnologia” ou “meio ambiente”. Além disso, treinar a escrita com tempo cronometrado é essencial para aprimorar a estrutura textual e respeitar o limite de tempo da prova.

Tecnologia deve ser uma aliada

A tecnologia tem desempenhado um papel importante na personalização da preparação. Plataformas digitais, simuladores de desempenho e recursos com inteligência artificial estão cada vez mais presentes na rotina dos estudantes, ajudando a identificar pontos de melhoria e ajustar o plano de estudos.

“A autonomia é uma habilidade-chave nesse momento. O estudante que sabe estudar sozinho, busca apoio quando precisa e tem clareza sobre onde deve melhorar tem muito mais chances de evoluir com consistência”, conclui Gabrielle.

O que evitar

Segundo a especialista, um dos erros mais comuns entre os estudantes nessa fase é tentar aprender todo o conteúdo que ainda não foi visto, negligenciando a consolidação do que já foi estudado.

Outro equívoco recorrente é a ausência de simulados realistas. Resolver exercícios apenas em condições confortáveis, sem controle de tempo ou estímulo à resistência mental, pode comprometer a performance no dia da prova.

Com quatro meses pela frente, ainda há tempo para avançar. Mais do que intensificar os estudos, é hora de planejar com inteligência e apostar em um caminho equilibrado entre conteúdo, prática e bem-estar.

