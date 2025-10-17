Redação Enem 2025: 5 erros que podem zerar sua prova (e como evitar)

A menos de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, com provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a redação se torna o foco principal de milhares de estudantes.

O Ministério da Educação divulgou, no início deste mês, a Cartilha do Participante, que conta com as principais informações sobre a redação: quais os critérios de avaliação, as competências a serem atendidas e até exemplos de redações nota 1000 da última edição da prova.

Diferentemente de um simples erro de português ou de um argumento fraco, que apenas reduzem a pontuação, alguns deslizes específicos anulam completamente a prova. Para não cair nessas armadilhas, é importante conhecer os principais motivos que zeram a redação.

Como evitar a nota zero na redação

Fuga total ao tema

Escrever sobre um assunto completamente diferente do proposto é o erro mais grave. Se o tema for sobre desafios da saúde pública, por exemplo, não adianta produzir um texto impecável sobre segurança nas escolas. Para evitar isso, leia com atenção a frase temática e os textos de apoio. Circule as palavras-chave e planeje sua argumentação antes de começar a escrever para garantir que suas ideias estejam sempre conectadas ao eixo central da discussão. Texto com menos de 8 linhas

A regra do MEC é clara: qualquer texto com sete linhas ou menos é considerado "texto insuficiente". Mesmo que sinta dificuldade, estruture um texto mínimo com introdução, um parágrafo de desenvolvimento e uma conclusão simples. O ideal é planejar uma redação com cerca de 25 a 30 linhas para desenvolver bem as ideias. Cópia dos textos motivadores

Transcrever trechos inteiros da coletânea de textos fornecida na prova resulta em nota zero. Os textos de apoio servem para inspirar e contextualizar o tema, não para serem copiados. Para não cometer esse erro, parafraseie as ideias com suas próprias palavras e, principalmente, traga argumentos e repertório sociocultural de fora da coletânea para enriquecer seu texto. Inserção de conteúdo impróprio

Isso inclui o que o MEC chama de "partes desconectadas", como xingamentos, desenhos, piadas, receitas ou qualquer outra forma de protesto que não faça parte da estrutura dissertativa-argumentativa. Mantenha o foco exclusivamente na construção de um texto argumentativo formal. O espaço da folha de redação deve ser usado apenas para a escrita que atenda ao que foi solicitado. Folha de redação em branco

Pode parecer óbvio, mas entregar a folha de redação sem nada escrito, mesmo que o rascunho tenha sido feito, anula a prova. O que vale é o que está transcrito no documento oficial. Para evitar problemas, gerencie bem o seu tempo de prova e reserve, no mínimo, 30 a 40 minutos para passar o texto a limpo com calma e atenção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.