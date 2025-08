Tradição em excelência: Colégio Santo Agostinho se destaca no ENEM 2024

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Os resultados mais recentes do ENEM voltaram a acender um sinal de alerta: muitos estudantes terminam o ensino médio sem domínio adequado de competências básicas. Leitura crítica, interpretação de dados e resolução de problemas continuam sendo entraves para milhares de jovens.

Em contrapartida, algumas escolas vêm apontando caminhos possíveis ao aliar bons índices de desempenho a projetos pedagógicos mais amplos. Em Minas Gerais, o Colégio Santo Agostinho é um exemplo que tem chamado a atenção, especialmente pelo conjunto dos resultados obtidos no ENEM 2024 e pelo modo como encara a formação dos alunos.

Desempenho acima da média: ENEM 2024 e olimpíadas nacionais de conhecimento

Considerando as escolas de mesmo porte, o Colégio está entre as três melhores instituições de Belo Horizonte e Região Metropolitana, no ENEM. Entre as escolas particulares nas cidades de Nova Lima e Contagem, Santo Agostinho conquistou o primeiro lugar. Além disso, há mais de uma década, está entre as 10 melhores escolas de Minas Gerais. A Escola também foi destaque na redação na unidade de Contagem, com mais de 70% das notas acima de 900 pontos, um desempenho de alto nível. Outro destaque marcante, foi em Nova Lima, na qual a aluna Gabriela Andrade, alcançou a maior nota de matemática no exame nacional.

Além do excelente desempenho no ENEM, os estudantes do Colégio Santo Agostinho vêm se destacando em competições nacionais, com premiações em Olimpíadas de Matemática, Astronomia, Biologia, Geopolítica e Filosofia. Segundo Paulo Negreiros, Diretor de Educação da instituição, os resultados são reflexos de uma atuação pedagógica consistente, voltada para o desenvolvimento intelectual e humano. “Os dados demonstram o efeito de um trabalho estruturado, que alia conhecimento, valores e estímulo à autonomia dos alunos. Estamos preparados para, no ano que vem, alcançarmos resultados ainda melhores. Vem muito mais por aí!”, afirma.

Colégio Santo Agostinho ficou entre as três primeiras colocações entre as instituições da Grande BH Divulgação Colégio Santo Agostinho

“Formamos cidadãos que compreendem seu papel no mundo”

Por trás desses números está um projeto pedagógico que não se limita ao desempenho acadêmico. Criado há mais de 90 anos pelos Freis Agostinianos, o Colégio Santo Agostinho construiu sua história valorizando tanto o saber quanto os valores humanos. Esse legado aparece em práticas atualizadas, com acompanhamento individualizado, incentivo à autonomia e um olhar cuidadoso sobre o papel social da escola.

“Preservamos nossos princípios, mas estamos atentos às demandas do mundo contemporâneo. Formamos cidadãos que compreendem seu papel no mundo, preparados para contribuir com a transformação da sociedade”, afirma Frei Jeferson Felipe Cruz, vice-presidente da mantenedora do colégio.

As unidades contam com espaços que vão além da sala de aula. Bibliotecas, laboratórios, áreas esportivas e de criação artística, todos pensados para ampliar a vivência escolar e desenvolver habilidades diversas. O resultado desse princípio é uma formação mais completa, que prepara o estudante não somente para ter um bom desempenho em provas, mas também para lidar com desafios reais, seja na universidade, no mercado de trabalho ou na vida em sociedade.

Matrículas abertas

Atualmente, o colégio atende cerca de 8.500 estudantes nas cinco unidades particulares localizadas em Belo Horizonte (bairros Santo Agostinho e Gutierrez), Contagem, Nova Lima e Divinópolis. Além disso, por meio da Rede Lius Agostinianos, também mantém escolas sociais em Belo Horizonte, Bragança Paulista (SP) e Rio de Janeiro. Uma nova obra social foi inaugurada recentemente em Fortaleza, com foco no atendimento de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Para quem busca uma escola que alia desempenho acadêmico, estrutura de qualidade e um olhar atento para a formação integral, o Colégio Santo Agostinho está com matrículas abertas para o próximo ano letivo.

Saiba mais: admissao.santoagostinho.com.br

Fonte: Resultados do Enem 2024 divulgados pelo INEP