Como o app do MEC Enem impacta o mercado de cursinhos preparatórios

A oferta de uma ferramenta gratuita pelo governo pode mudar o cenário para empresas de educação que faturam milhões com a preparação para o Enem

17/10/2025 17:26 - atualizado em 17/10/2025 17:27

Como o app do MEC Enem impacta o mercado de cursinhos preparatórios
App do MEC impacta o mercado de cursinhos preparatórios crédito: Freepik

O Ministério da Educação (MEC) lançou o aplicativo "MEC Enem", ferramenta que visa facilitar a vida dos estudantes. A plataforma oferece simulados e questões de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), de forma gratuita.

A iniciativa colocou uma ferramenta oficial e sem custos em um mercado dominado por plataformas de estudo pagas, que movimentam milhões de reais anualmente com a preparação de vestibulandos em todo o país.

Até agora, o acesso a um grande banco de questões com correção e análise de desempenho era um diferencial dos serviços privados. Com o aplicativo do governo, a democratização do acesso a materiais de qualidade se torna uma realidade, permitindo que qualquer estudante com um celular possa treinar para o exame de forma estruturada.

Como usar o app para turbinar seus estudos

A oportunidade de acessar uma ferramenta gratuita e oficial não diminui a importância de uma rotina organizada. Pelo contrário, ela pode ser a base para um plano de estudos eficiente. Veja como aproveitar ao máximo os recursos disponíveis:

  1. Simule o dia da prova: use o recurso de simulado completo para treinar a gestão do tempo durante a prova. Faça isso quando tiver horas livres, replicando as condições reais do Enem, sem interrupções.

  2. Identifique seus pontos fracos: após cada teste, analise o relatório de desempenho. A plataforma mostra em quais áreas você teve mais erros, permitindo que você direcione seus esforços para os conteúdos mais difíceis.

  3. Faça treinos rápidos: caso o estudante não tenha tempo para realizar o simulado completo, o aplicativo permite resolver questões avulsas por área de conhecimento. Aproveite pequenas pausas no dia para praticar matemática ou linguagens, por exemplo.

  4. Faça redações: o aplicativo também oferece uma correção automatizada de redação, permitindo que alunos possam treinar a escrita e acompanhar seu desempenho.

  5. Complemente com outras fontes: o aplicativo é excelente para prática e diagnóstico, mas não substitui o aprendizado teórico. Continue usando seus livros, videoaulas e anotações para estudar os conteúdos em que você apresenta mais dificuldade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay