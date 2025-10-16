Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente abre inscrições

As inscrições para a 13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (Obsma Fiocruz) já estão abertas e, com elas, abrem-se também as portas para jovens de todo o país se tornarem agentes de transformação em suas comunidades. A iniciativa é voltada para estudantes e professores do ensino fundamental II, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA) e ensino técnico integrado, de escolas públicas e privadas.

Muito mais do que uma competição, a Obsma oferece aos jovens a chance de ingressar em um novo mundo de conhecimento e oportunidades. Foi o que aconteceu com um grupo de estudantes da cidade de Baldim, em Minas Gerais. Alunas da Escola Estadual José Ribeiro Silva, Aline Gonçalves Pereira, Ana Clara Candeia Vitor, Thaila Jesus dos Santos, Eduarda Gonçalves Pereira, Yasmin Isabelle Candeia e Jennifer Stefane dos Santos Silvério participaram da última edição da Olimpíada na categoria audiovisual e conquistaram o Prêmio Menina Hoje Cientista Amanhã.

Com o projeto “A necessidade de mais Terezas Batistas”, orientado pela professora Celeide Aparecida Pereira, as estudantes alertaram sobre a importância da vacinação e questionaram o atual comportamento da população em relação à vacina. “Antes a vacinação não era um debate. Todos sabiam que era importante e se vacinavam. De uns anos para cá, por causa de uma série de fatores, começaram a questionar a eficácia e até a necessidade dos imunizantes”, comenta Aline Gonçalves.

O prêmio foi entregue no encerramento da 12ª edição da Obsma, no Rio de Janeiro, em junho, quando a olimpíada indicou os projetos selecionados em nível nacional. Aline e a professora Celeide estavam entre alunos e professores que foram convidados para a cerimônia e para conhecer a sede da Fiocruz. Depois, todas as integrantes do grupo foram contempladas pela Obsma com uma bolsa de iniciação científica do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com auxílio financeira mensal.

Últimas novidades

Na última quinta-feira (9/10), a professora Celeide e suas alunas receberam a notícia de que receberam o apoio do CNPq para a realização da 1ª Feira Municipal de Ciências do Baixo e Médio Rio das Velhas. A iniciativa é fruto da inscrição em edital e terá coordenação de Celeide e das estudantes premiadas na Obsma. A feira acontecerá em novembro deste ano e oferecerá quatro bolsas do CNPq para os trabalhos de maior destaque.

“Tudo começou com a Obsma. A Fiocruz Minas passou todas as informações para as meninas, que resolveram participar. É muito importante ver alunas de uma escola pública, motivadas por uma professora preta e que também veio da rede pública chegar onde elas chegaram. Para nós, professoras por vocação, encontrar jovens com essa sede de conhecimento é maravilhoso. Agora, elas são multiplicadoras”, destaca Celeide.

Regulamento e inscrição

As inscrições da Obsma nas modalidades de produção audiovisual, produção de texto e projeto de ciências são gratuitas. Os professores devem inscrever projetos realizados entre 1º de janeiro de 2025 e 30 de junho de 2026 em apenas uma delas. As inscrições são feitas no novo site da Obsma e o tema de cada projeto é de livre escolha.

Numa primeira etapa, serão selecionados 42 projetos para concorrer à indicação de destaque nacional, num evento que acontecerá no campus Manguinhos, no Rio. Um professor e um aluno de cada um dos projetos selecionados serão convidados a participar da cerimônia final de premiação, com despesas de viagem pagas pela Fiocruz e pelo CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ao final, seis projetos serão indicados como destaques nacionais.

Além de incentivar a investigação e a pesquisa, a Olimpíada reconhece os melhores trabalhos com premiações que incluem menções honrosas e oportunidades de apresentação em eventos científicos. O regulamento está disponível no site e as inscrições podem ser feitas online. A iniciativa da Fiocruz conta com o apoio de secretarias de educação, órgãos federais de saúde e meio ambiente, além de conselhos educacionais e ambientais.

Em 12 edições, a Obsma mobilizou milhares de alunos e professores de todo o país, com mais de 5 mil projetos inscritos, abrangendo áreas como educação ambiental, prevenção de doenças, qualidade de vida, uso racional de recursos naturais e tecnologias sustentáveis. Desde 2001, a Olimpíada mobilizou 3,6 mil escolas de 3,2 mil municípios e envolveu 28,5 mil professores. No total, cerca de 510 mil estudantes participaram das atividades científicas.

Serviço

13ª Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente

Site: https://olimpiada.fiocruz.br

Instagram: obsma_fiocruz

