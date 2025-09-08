Assine
Educação ambiental promove o desenvolvimento sustentável

Cidadania colaborativa visa promover um conjunto de ações cujo objetivo é atuar de maneira consciente, respeitando o ambiente e a sociedade em que estão inseridas

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
08/09/2025 14:32

environment Earth Day In the hands of trees growing seedlings. Bokeh green Background Female hand holding tree on nature field grass Forest conservation concept crédito: sarayut_sy - stock.adobe.com

No dia 26 de janeiro de 1975, o Dia Mundial da Educação Ambiental foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A data foi escolhida durante a Conferência de Estocolmo da UNESCO, em Belgrado, evento que foi um marco na construção de uma agenda global, cujo legado se expande, ao longo das décadas, com a relevância crescente do meio ambiente nas esferas social, política e econômica.

No Brasil, duas leis mostram que a educação ambiental é um processo permanente de construção dos valores que visam promover a sustentabilidade: a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), criada em 1999, e a Política Estadual de Educação Ambiental, de 2007.

“Iniciativas de educação ambiental têm desempenhado um papel essencial na formação de novas gerações, preparando comunidades nacionais para lidar com desafios ambientais e promover a conservação dos biomas”, ressalta Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Programas de educação ambiental inseridos em projetos de crédito de carbono, como o Caapii e o Tatuy, da Carbonext, realizados no Pará e no Mato Grosso, são exemplos de cidadania colaborativa.

O intuito desta proposta é promover diretrizes práticas para o desenvolvimento de uma consciência sistêmica e interconectada sobre a importância da preservação e sustentabilidade.

“Ao comprar um produto, é importante levar em consideração se a empresa fabricante assumiu compromissos ambientais e investiu em ações que incentivam a circularidade. A participação da população na logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos também é muito importante para garantir uma destinação final ambientalmente adequada desses resíduos, promovendo a consciência ambiental”, conclui Vininha F. Carvalho.



Website: https://www.revistaecotour.news

